Общество

сегодня, 12:01

Пропавшего мужчину будут искать по записям с видеорегистраторов

1 496
#пропавшие без вести
Пропавшего мужчину будут искать по записям с видеорегистраторов

Водителей просят обратить внимание на ориентировку.

Волонтеры «Лиза Алерт» обратились к липецким водителям с просьбой помочь в поиске пропавшего 87-летнего Ивана Башкатова. Он исчез в Измалковском районе 12 сентября.

- Если вы находились 12 сентября с 12:00 в селе Жилое Измалковского района или двигались по трассе в сторону села Измалково, и видели мужчину, подходящего под описание, сообщите нам на горячую линию 88007005452, - обращаются волонтеры к водителям. - Особенно нас интересуют записи с видеорегистраторов машин, на которых видно похожих мужчин в этот период времени.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые. Одет: синяя клетчатая рубашка, черные спортивные штаны, голубые тапочки, синяя кепка.

Записи видеорегистраторов можно присылать на электронную почту liza-alert48@mail.ru.
1 496
#пропавшие без вести

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Может

33 минуты назад
Дедушка пошел на встречу с Тарасенко,который уже примелькался.
ответить

Еще в рубрике

Успей получить новую профессию уже в этом году!
Успей получить новую профессию уже в этом году!

47 минут назад

Общество
Аудиторы сочли неэффективно использованными в МБУ «Технопарк-Липецк» 66 миллионов рублей
#Технопарк-Липецк
14
Аудиторы сочли неэффективно использованными в МБУ «Технопарк-Липецк» 66 миллионов рублей

сегодня, 12:06

Общество
Михаил Тарасенко: «Для развития районов Липецкой области важно обновлять инфраструктуру комплексно»
Михаил Тарасенко: «Для развития районов Липецкой области важно обновлять инфраструктуру комплексно»

сегодня, 11:55

Общество
Автомагазин оштрафовали за скупку аккумуляторов
#скупка #отходы #штраф
2
Автомагазин оштрафовали за скупку аккумуляторов

сегодня, 11:37

Общество
Правительство поддержит липецкие библиотеки рублем
#субсидия
1
Правительство поддержит липецкие библиотеки рублем

сегодня, 10:58

Общество
В Липецке сняли карантин по бешенству
#бешенство
2
В Липецке сняли карантин по бешенству

сегодня, 10:50

Общество