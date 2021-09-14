Общество
сегодня, 12:01
Пропавшего мужчину будут искать по записям с видеорегистраторов
Водителей просят обратить внимание на ориентировку.
Волонтеры «Лиза Алерт» обратились к липецким водителям с просьбой помочь в поиске пропавшего 87-летнего Ивана Башкатова. Он исчез в Измалковском районе 12 сентября.
- Если вы находились 12 сентября с 12:00 в селе Жилое Измалковского района или двигались по трассе в сторону села Измалково, и видели мужчину, подходящего под описание, сообщите нам на горячую линию 88007005452, - обращаются волонтеры к водителям. - Особенно нас интересуют записи с видеорегистраторов машин, на которых видно похожих мужчин в этот период времени.
Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые. Одет: синяя клетчатая рубашка, черные спортивные штаны, голубые тапочки, синяя кепка.
Записи видеорегистраторов можно присылать на электронную почту liza-alert48@mail.ru.
- Если вы находились 12 сентября с 12:00 в селе Жилое Измалковского района или двигались по трассе в сторону села Измалково, и видели мужчину, подходящего под описание, сообщите нам на горячую линию 88007005452, - обращаются волонтеры к водителям. - Особенно нас интересуют записи с видеорегистраторов машин, на которых видно похожих мужчин в этот период времени.
Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые. Одет: синяя клетчатая рубашка, черные спортивные штаны, голубые тапочки, синяя кепка.
Записи видеорегистраторов можно присылать на электронную почту liza-alert48@mail.ru.
Может