Происшествия
сегодня, 11:51
В Липецкой области пропал пожилой мужчина
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12 сентября он ушёл из дома в селе Жилое Измалковского района и не вернулся.
Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Липецк», в Липецкой области ищут 87-летнего Ивана Башкатова.
12 сентября он ушёл из дома в селе Жилое Измалковского района и не вернулся.
Приметы мужчины: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые.
Был одет в синюю клетчатую рубашку, черные спортивные штаны, голубые тапочки, синюю кепку.
12 сентября он ушёл из дома в селе Жилое Измалковского района и не вернулся.
Приметы мужчины: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые.
Был одет в синюю клетчатую рубашку, черные спортивные штаны, голубые тапочки, синюю кепку.
832