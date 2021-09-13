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В Липецкой области пропал пожилой мужчина

832
#пропавшие без вести
2
В Липецкой области пропал пожилой мужчина

12 сентября он ушёл из дома в селе Жилое Измалковского района и не вернулся.

Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Липецк», в Липецкой области ищут 87-летнего Ивана Башкатова.

12 сентября он ушёл из дома в селе Жилое Измалковского района и не вернулся.

Приметы мужчины: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Был одет в синюю клетчатую рубашку, черные спортивные штаны, голубые тапочки, синюю кепку.
832
#пропавшие без вести
2

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