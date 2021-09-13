В Липецкой области пропал пожилой мужчина

12 сентября он ушёл из дома в селе Жилое Измалковского района и не вернулся.

Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Липецк», в Липецкой области ищут 87-летнего Ивана Башкатова.



12 сентября он ушёл из дома в селе Жилое Измалковского района и не вернулся.



Приметы мужчины: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые.



Был одет в синюю клетчатую рубашку, черные спортивные штаны, голубые тапочки, синюю кепку.