В мире

сегодня, 11:25

Цены на газ в Европе побили рекорд

114
#газ #цены #Европа

Цена газа на фьючерсном рынке Европы в ходе торгов превысила рекордные 800 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость газа в Европе побила новый рекорд, преодолев отметку в 800 долларов за тысячу кубометров, - следует из данных торгов. За первые несколько часов она прибавила свыше 50 долларов, - передает РИА Новости.

Ранее цена газа сегодня превысила $770, $780 и $790 за 1 тыс. куб. м. Накануне стоимость голубого топлива в Европе последовательно преодолела $730, $740, $750 и $760 за 1 тыс. куб. м, - передает ТАСС.

В ходе торгов стоимость топлива выросла почти на 7% по сравнению с максимумом предыдущего дня.

Такая ситуация складывается на фоне критически низкой заполненности европейских газохранилищ, по состоянию на середину сентября она на 15,5% ниже среднего показателя за последние пять лет.

Цены на газ в Европе уверенно поднимались до исторических максимумов последние месяцы, но в сентябре процесс пошел значительно быстрее. Неделю назад стоимость топлива подходила к отметке 700 долларов за тысячу кубометров, и столь стремительного развития событий эксперты не ждали.

Стоимость газа в Европе может достигнуть $1000 за 1 тыс. куб. м. при определенных условиях, - полагают теперь специалисты.

Наиболее вероятной причиной панических настроений остается ситуация с газопроводом "Северный поток-2". В минувшую пятницу, 10 сентября, "Газпром" сообщил об окончании строительства. Однако перед началом поставок необходимо пройти сертификацию, - передает Lenta.ru.


114
#газ #цены #Европа

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Президент Украины заявил о вероятности полномасштабной войны с Россией
#война #Украина #Россия
Президент Украины заявил о вероятности полномасштабной войны с Россией

10.09.2021 12:35

В мире
Решение по делу о крушении Boeing на Украине вынесут до конца 2022 года
#крушение Боинга #MH17 #Украина
Решение по делу о крушении Boeing на Украине вынесут до конца 2022 года

06.09.2021 15:13

В мире
В Минске осудили белорусских оппозиционеров
#оппозиция #Белоруссия
В Минске осудили белорусских оппозиционеров

06.09.2021 14:48

В мире
17 человек погибли при стрельбе в Кабуле
17 человек погибли при стрельбе в Кабуле

04.09.2021 13:58

В мире
Турецкие курорты могут досрочно закрыть туристический сезон
#туризм #Турция
Турецкие курорты могут досрочно закрыть туристический сезон

01.09.2021 14:55

В мире
Совместной пресс-конференции президентов США и Украины не будет
#Байден #Зеленский #США
Совместной пресс-конференции президентов США и Украины не будет

01.09.2021 12:24

В мире