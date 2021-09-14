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сегодня, 11:25
Цены на газ в Европе побили рекорд
Цена газа на фьючерсном рынке Европы в ходе торгов превысила рекордные 800 долларов за тысячу кубометров.
Стоимость газа в Европе побила новый рекорд, преодолев отметку в 800 долларов за тысячу кубометров, - следует из данных торгов. За первые несколько часов она прибавила свыше 50 долларов, - передает РИА Новости.
Ранее цена газа сегодня превысила $770, $780 и $790 за 1 тыс. куб. м. Накануне стоимость голубого топлива в Европе последовательно преодолела $730, $740, $750 и $760 за 1 тыс. куб. м, - передает ТАСС.
В ходе торгов стоимость топлива выросла почти на 7% по сравнению с максимумом предыдущего дня.
Такая ситуация складывается на фоне критически низкой заполненности европейских газохранилищ, по состоянию на середину сентября она на 15,5% ниже среднего показателя за последние пять лет.
Цены на газ в Европе уверенно поднимались до исторических максимумов последние месяцы, но в сентябре процесс пошел значительно быстрее. Неделю назад стоимость топлива подходила к отметке 700 долларов за тысячу кубометров, и столь стремительного развития событий эксперты не ждали.
Стоимость газа в Европе может достигнуть $1000 за 1 тыс. куб. м. при определенных условиях, - полагают теперь специалисты.
Наиболее вероятной причиной панических настроений остается ситуация с газопроводом "Северный поток-2". В минувшую пятницу, 10 сентября, "Газпром" сообщил об окончании строительства. Однако перед началом поставок необходимо пройти сертификацию, - передает Lenta.ru.
Ранее цена газа сегодня превысила $770, $780 и $790 за 1 тыс. куб. м. Накануне стоимость голубого топлива в Европе последовательно преодолела $730, $740, $750 и $760 за 1 тыс. куб. м, - передает ТАСС.
В ходе торгов стоимость топлива выросла почти на 7% по сравнению с максимумом предыдущего дня.
Такая ситуация складывается на фоне критически низкой заполненности европейских газохранилищ, по состоянию на середину сентября она на 15,5% ниже среднего показателя за последние пять лет.
Цены на газ в Европе уверенно поднимались до исторических максимумов последние месяцы, но в сентябре процесс пошел значительно быстрее. Неделю назад стоимость топлива подходила к отметке 700 долларов за тысячу кубометров, и столь стремительного развития событий эксперты не ждали.
Стоимость газа в Европе может достигнуть $1000 за 1 тыс. куб. м. при определенных условиях, - полагают теперь специалисты.
Наиболее вероятной причиной панических настроений остается ситуация с газопроводом "Северный поток-2". В минувшую пятницу, 10 сентября, "Газпром" сообщил об окончании строительства. Однако перед началом поставок необходимо пройти сертификацию, - передает Lenta.ru.