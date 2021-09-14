Владимир Настич: «Тарасенко прошёл путь «от рядового до генерала», сохранив человечность и принципиальность»

До выборов в Госдуму РФ осталась несколько дней. Липчане определяются со своими предпочтениями. Назвать своих представителей в парламенте восьмого созыва избирателям предстоит 17, 18 и 19 сентября.

Многие известные в Липецкой области люди уже поддержали действующего депутата Михаила Тарасенко. Он выдвигается от партии «Единая Россия» по Левобережному избирательному округу №115. Участие Тарасенко в избирательной кампании поддержали Горно-металлургический профсоюз России и НЛМК.Заслуженный металлург, генеральный директор НЛМК в 2004-2010 годах, Владимир Настич отметил, что авторитет Тарасенко в профессиональной среде и на всех уровнях власти позволяет ему эффективно отстаивать интересы всех людей труда.«Считаю Михаила Тарасенко своим другом и настоящим профессионалом. В профсоюзы и затем в политику он пришёл с производства, а это очень много значит, - подчеркнул Владимир Настич. - Он понимает жизнь рабочего, инженера, знает, как работают заводы, как создаётся продукт, обеспечивающий мощь и развитие нашей страны. Тарасенко – человек труда, поэтому он в полной мере отстаивает интересы людей труда, работая в Государственной Думе. Он прошёл путь «от рядового до генерала», сохранив человечность, принципиальность, трудолюбие, готовность и умение отстаивать свою позицию. Мы часто не сходились с ним во мнениях, но всегда находили правильное решение. Тарасенко – металлург. Когда я руководил комбинатом, знал, что Михаил Васильевич рядом, обязательно выслушает все стороны и поможет – советом, опытом, связями. Его авторитет на федеральном уровне позволяет поднимать вопросы, важные не только для металлургов, для всех людей труда. Искренне желаю ему успеха на предстоящих выборах в Государственную Думу».