Политика

57 минут назад

Владимир Настич: «Тарасенко прошёл путь «от рядового до генерала», сохранив человечность и принципиальность»

384
#Выборы 2021
Владимир Настич: «Тарасенко прошёл путь «от рядового до генерала», сохранив человечность и принципиальность»

До выборов в Госдуму РФ осталась несколько дней. Липчане определяются со своими предпочтениями. Назвать своих представителей в парламенте восьмого созыва избирателям предстоит 17, 18 и 19 сентября.

Многие известные в Липецкой области люди уже поддержали действующего депутата Михаила Тарасенко. Он выдвигается от партии «Единая Россия» по Левобережному избирательному округу №115. Участие Тарасенко в избирательной кампании поддержали Горно-металлургический профсоюз России и НЛМК.

Заслуженный металлург, генеральный директор НЛМК в 2004-2010 годах, Владимир Настич отметил, что авторитет Тарасенко в профессиональной среде и на всех уровнях власти позволяет ему эффективно отстаивать интересы всех людей труда.

«Считаю Михаила Тарасенко своим другом и настоящим профессионалом. В профсоюзы и затем в политику он пришёл с производства, а это очень много значит, - подчеркнул Владимир Настич. - Он понимает жизнь рабочего, инженера, знает, как работают заводы, как создаётся продукт, обеспечивающий мощь и развитие нашей страны. Тарасенко – человек труда, поэтому он в полной мере отстаивает интересы людей труда, работая в Государственной Думе. Он прошёл путь «от рядового до генерала», сохранив человечность, принципиальность, трудолюбие, готовность и умение отстаивать свою позицию. Мы часто не сходились с ним во мнениях, но всегда находили правильное решение. Тарасенко – металлург. Когда я руководил комбинатом, знал, что Михаил Васильевич рядом, обязательно выслушает все стороны и поможет – советом, опытом, связями. Его авторитет на федеральном уровне позволяет поднимать вопросы, важные не только для металлургов, для всех людей труда. Искренне желаю ему успеха на предстоящих выборах в Государственную Думу».



Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 115 «Липецкая область – Левобережный одномандатный избирательный округ» Тарасенко Михаила Васильевича.

384
#Выборы 2021

Еще в рубрике

Партия пенсионеров — партия для всех
#Выборы 2021
Партия пенсионеров — партия для всех

сегодня, 08:00

Политика
Координатор Липецкого отделения ЛДПР Анатолий Емельянов: «ЛДПР — это партия простых людей»
#Выборы 2021
Координатор Липецкого отделения ЛДПР Анатолий Емельянов: «ЛДПР — это партия простых людей»

вчера, 20:00

Политика
Сергей Мельник: «Тарасенко - народный депутат в прямом смысле»
#Выборы 2021
Сергей Мельник: «Тарасенко - народный депутат в прямом смысле»

вчера, 15:50

Политика
Семь причин проголосовать за Михаила Тарасенко на выборах в Госдуму
#Выборы 2021
Семь причин проголосовать за Михаила Тарасенко на выборах в Госдуму

вчера, 11:30

Политика
ЛДПР — партия реальных дел
#Выборы 2021
ЛДПР — партия реальных дел

09.09.2021 00:01

Политика
Евгения Уваркина: Опыт и идеи Тарасенко нужны Липецку
#Выборы 2021
Евгения Уваркина: Опыт и идеи Тарасенко нужны Липецку

31.08.2021 09:21

Политика