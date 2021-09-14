В Липецкой области выросла посещаемость учреждений культуры

К 2024 году планируют на 15% увеличить число посещений организаций культуры.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, показатель «посещение учреждений культуры» в первом полугодии 2021 года по отношению к тому же периоду 2020 года составил 211,5% (по отношению к 2019 году – 108,6%).



В этом году районы Липецкой области получат 6 автоклубов. Воловский и Краснинский районы получили субсидию на конкурсной основе по 5 миллионов рублей на модернизацию кинозалов, 13 районов уже модернизировали кинозалы.



В 2021 году липчане и гости региона смогут принять участие в 11 творческих фестивалях и конкурсах. Свою квалификацию повысили 519 специалистов сферы культуры. В 2020 году обучение в 6 ведущих ВУЗах страны дистанционно прошли 206 работников культуры.



В проектах, направленных на развитие детского и подросткового туризма, ежегодно участвуют 300 школьников Липецкой области.



Показатель «обращение к цифровым ресурсам» в первом полугодии 2021 года по отношению к тому же периоду 2020 года составил 223,6% (по отношению к 2019 году – 488,9%). За счет средств областного бюджета были оцифрованы номера газеты «Липецкая коммуна» за 1941, 1942 и частично за 1943 годы. Цифровые копии размещены в полнотекстовой электронной библиотеке «Память Липецкого края» на официальном сайте Липецкой областной универсальной научной библиотеки.



Перед учреждениями культуры стоит задача к 2024 году увеличить в регионе на 15% число посещений организаций культуры и в пять раз – число обращений к цифровым ресурсам культуры.