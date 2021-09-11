В России
вчера, 16:00
Куба отменит все ограничения для российских туристов с 15 ноября
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С 15 ноября российские туристы смогут въехать на Кубу без каких-либо ограничений, связанных с COVID-19, сообщили «Известиям» в посольстве Кубы в РФ.
Процесс упрощения правил въезда на Кубу был запущен 8 сентября. До этого российские туристы сдавали ПЦР-тест два раза — при отбытии на Кубу и по прилете туда, но им больше не нужно делать ПЦР-тест в аэропорту Кайо-Коко после приземления, сказал «Известиям» советник по туризму посольства Кубы в РФ Хуан Карлос Эскалона Пельисер. Вместо этого гостям прямо в отелях делают бесплатный тест на антигены, результат которого готов через 10 минут. И только если этот тест окажется положительным, туристу сделают тест по ПЦР-методу. Аналогичная система на днях заработает на курорте Варадеро.
«А с 15 ноября Куба полностью отменяет ПЦР-тесты для российских туристов. И тесты на антигены больше браться не будут. К туристам также не станут предъявлять требования о вакцинации. Но мы всё же рекомендуем сделать прививку для собственного спокойствия — кстати, Куба к ноябрю уже будет признавать российские препараты», — сообщил представитель посольства.
Высокий сезон на острове начинается 1 ноября.
Процесс упрощения правил въезда на Кубу был запущен 8 сентября. До этого российские туристы сдавали ПЦР-тест два раза — при отбытии на Кубу и по прилете туда, но им больше не нужно делать ПЦР-тест в аэропорту Кайо-Коко после приземления, сказал «Известиям» советник по туризму посольства Кубы в РФ Хуан Карлос Эскалона Пельисер. Вместо этого гостям прямо в отелях делают бесплатный тест на антигены, результат которого готов через 10 минут. И только если этот тест окажется положительным, туристу сделают тест по ПЦР-методу. Аналогичная система на днях заработает на курорте Варадеро.
«А с 15 ноября Куба полностью отменяет ПЦР-тесты для российских туристов. И тесты на антигены больше браться не будут. К туристам также не станут предъявлять требования о вакцинации. Но мы всё же рекомендуем сделать прививку для собственного спокойствия — кстати, Куба к ноябрю уже будет признавать российские препараты», — сообщил представитель посольства.
Высокий сезон на острове начинается 1 ноября.
307