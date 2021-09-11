В России

вчера, 16:00

Куба отменит все ограничения для российских туристов с 15 ноября

307
#коронавирус
С 15 ноября российские туристы смогут въехать на Кубу без каких-либо ограничений, связанных с COVID-19, сообщили «Известиям» в посольстве Кубы в РФ.  

Процесс упрощения правил въезда на Кубу был запущен 8 сентября. До этого российские туристы сдавали ПЦР-тест два раза — при отбытии на Кубу и по прилете туда, но им больше не нужно делать ПЦР-тест в аэропорту Кайо-Коко после приземления, сказал «Известиям» советник по туризму посольства Кубы в РФ Хуан Карлос Эскалона Пельисер. Вместо этого гостям прямо в отелях делают бесплатный тест на антигены, результат которого готов через 10 минут. И только если этот тест окажется положительным, туристу сделают тест по ПЦР-методу. Аналогичная система на днях заработает на курорте Варадеро. 

«А с 15 ноября Куба полностью отменяет ПЦР-тесты для российских туристов. И тесты на антигены больше браться не будут. К туристам также не станут предъявлять требования о вакцинации. Но мы всё же рекомендуем сделать прививку для собственного спокойствия — кстати, Куба к ноябрю уже будет признавать российские препараты», — сообщил представитель посольства. 

Высокий сезон на острове начинается 1 ноября. 
307
#коронавирус

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#санкции
ЕС готовит новые санкции против Белоруссии

вчера, 15:59

В России
Пропавшую в Ленинградской области 10-летнюю девочку нашли в квартире 33-летнего мужчины
#педофил #похищение
Пропавшую в Ленинградской области 10-летнюю девочку нашли в квартире 33-летнего мужчины

вчера, 12:43

В России
Строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено
#Северный поток - 2
Строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено

вчера, 10:50

В России
После взрыва в Ногинске отопительные нормы предлагают скорректировать
#взрыв в Ногинске #отопительные нормы
После взрыва в Ногинске отопительные нормы предлагают скорректировать

вчера, 09:49

В России
В Москве прощаются с погибшим во время учений главой МЧС Зиничевым
#Зиничев #МЧС
В Москве прощаются с погибшим во время учений главой МЧС Зиничевым

вчера, 09:10

В России
Школьница из Красноярска погибла при попытке инсценировать смерть
Школьница из Красноярска погибла при попытке инсценировать смерть

09.09.2021 17:30

В России