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Курский монастырь Коренная пустынь закрыт на карантин

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Курский монастырь Коренная пустынь закрыт на карантин

Главная православная святыня Курской области закрыта на двухнедельный карантин из-за коронавирусной эпидемии.

Как сообщают «Курские известия», на официальном сайте монастыря Коренная пустынь опубликовано сообщение о его закрытии на карантин: «В связи с неблагоприятной обстановкой по короновирусной инфекцией, Курская Коренная Рождества Пресвятой Богородицы пустынь закрыта для посещения паломников до 15 сентября текущего года».

В выходные дни, 28 и 29 августа, монастырь еще был открыт для посещения. Сейчас, как сообщают куряне, доступа туда действительно прекратился. Паломников предупреждают о невозможности заселения в гостиницу монастыря.

Курская Коренная Рождества Пресвятой Богородицы пустынь — мужской монастырь Курской епархии Русской православной церкви, расположенный в местечке Свобода Золотухинского района Курской области. Основан в 1597 году на месте явления Курской Коренной иконы. 

Фото «Курские известия».
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