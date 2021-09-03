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Курский монастырь Коренная пустынь закрыт на карантин
Главная православная святыня Курской области закрыта на двухнедельный карантин из-за коронавирусной эпидемии.
Как сообщают «Курские известия», на официальном сайте монастыря Коренная пустынь опубликовано сообщение о его закрытии на карантин: «В связи с неблагоприятной обстановкой по короновирусной инфекцией, Курская Коренная Рождества Пресвятой Богородицы пустынь закрыта для посещения паломников до 15 сентября текущего года».
В выходные дни, 28 и 29 августа, монастырь еще был открыт для посещения. Сейчас, как сообщают куряне, доступа туда действительно прекратился. Паломников предупреждают о невозможности заселения в гостиницу монастыря.
Курская Коренная Рождества Пресвятой Богородицы пустынь — мужской монастырь Курской епархии Русской православной церкви, расположенный в местечке Свобода Золотухинского района Курской области. Основан в 1597 году на месте явления Курской Коренной иконы.
Фото «Курские известия».
В выходные дни, 28 и 29 августа, монастырь еще был открыт для посещения. Сейчас, как сообщают куряне, доступа туда действительно прекратился. Паломников предупреждают о невозможности заселения в гостиницу монастыря.
Курская Коренная Рождества Пресвятой Богородицы пустынь — мужской монастырь Курской епархии Русской православной церкви, расположенный в местечке Свобода Золотухинского района Курской области. Основан в 1597 году на месте явления Курской Коренной иконы.
Фото «Курские известия».