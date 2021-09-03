Дорожникам придется заплатить за разбитый «BMW»

Иномарка попала в яму.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел исковое заявление OOO «Климат» в адрес департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка. Представители компании потребовали с дорожников возмещения убытков.



Как указано в решении суда, поводом для иска стало ДТП. Вечером 9 апреля автомобиль «BMW», принадлежащий OOO «Климат», угодил в яму возле дома №5 по улице Карла Маркса. Машина получила значительные повреждения: ее ремонт экспертиза оценила в 192 752 рубля. Представители истца потребовали взыскать эту сумму с дорожников, а также оплатить издержки.



Так как причиной ДТП стало нахождение на проезжей части ямы, суд признал департамент дорожного хозяйства и благоустройства ответственным за случившееся, так как департамент обязан обеспечивать сохранность автомобильной дороги.



Суд вынес решение в пользу истца. Дорожникам придется выплатить OOO «Климат» 210 000 рублей, а также погасить судебные издержки.



