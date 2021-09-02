В России

56 минут назад

В Кремле похвалили поправившего на открытом уроке президента школьника

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#Песков #открытый урок #Путин

В Кремле заявили, что ученика школы №35 города Воркуты, заметившего оговорку и поправившего президента России Владимира Путина на открытом уроке во Владивостоке, не надо критиковать.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не считает наглостью слова школьника, который на онлайн-уроке поправил Владимира Путина во время разговора о Северной войне, - передает РИА Новости.

В Кремле надеются, что ребенок не подвергнется критике со стороны директора школы.

"Никто ребенка не отчислит, тем более такого талантливого и знающего. Никакая это не наглость. Мы категорически не согласны с директором школы. Мы надеемся, что все-таки ребенок не подвергнется критике со стороны директора школы", - отметил Песков.

Ранее директор школы назвала поведение ученика "наглостью, присущей молодым".

По словам Дмитрия Пескова, Владимир Путин сам назвал онлайн-урок диалогом, он трепетно относится к правильности фактов, часто поправляет кого-то и всегда с готовностью слушает такие корректировки.

Накануне глава государства в ходе общения со школьниками в рамках просветительского марафона, организованного обществом "Знание" в детском центре "Океан" во Владивостоке назвал войну, которую вёл Пётр I со Швецией, Семилетней.

"Не сочтите за… В общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война", — скорректировал слова президента присутствующий на встрече школьник.

В ответ Путин сказал: "Да, спасибо за поправку".

В результате Северной войны (1700—1721) Россия получила выход к Балтийскому морю.
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#Песков #открытый урок #Путин

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