Липецкая вечЁрка: под «скорую» в наушниках, дело о резне в баре и домофонный вандал попался на краже
Сегодня, 10 апреля, стали известны подробности ДТП с участием самокатчика и скорой, дело о резне в баре передают в суд, и полицейские рассказали, как поймали домофонного вандала на краже.
Сегодня стали известны подробности случившегося. Мальчика отвезли в больницу с перелом лучевой кости руки и закрытой черепно-мозговой травмы.
Ренимоблиль с проблесковыми маячками и сиреной торопился отвезти в больницу пациентку, которой медики поставили диагноз «осрый живот». На пешеходном переходе все липчане остановились, пропуская автомолиль, а подросток, который был в наушниках и ничего не слышал, прямо на самокатие протаранил скорую.
Новости про электросамокаты многие читатели GOROD48 воспринимают довольно болезненно, поэтому и сегодня началась дискуссия.
«100% вина самого самокатчика. Пусть теперь его родители оплачивают ремонт скорой и, надеюсь, это послужит уроком для этого нерадивого подростка», — считает Лиза.
«Сколько ещё должно случиться ДТП, чтобы администрация наконец-то проявила волю и запретила прокат этих самокатов, другого пути просто нет, что дороже: жизнь и здоровье жителей, или деньги этого бизнеса, другие меры и уговоры — это всё отговорки», — не понимает Александр. Н.
«Таранил реамобиль! Вообще, перед каждым переходом должны быть таблички для самокатчиков и указана сумма штрафа за неспешивание!» — предложила Торпеда.
«А почему не пишите про то, что скорая со спец сигналами и сиреной перед тем как проехать на запрещенный сигнал светофора, должна удостовериться, что её пропускают, только потом уже проезжать?! Да самокатчик виноват, но и скорая то же», — призвал к справедливости Лучик.
«Случай может стать поводом для обсуждения не проката электросамокатов в Липецке, а ответственного за обучение детей ПДД: родители или школа? Глухие пешеходы должны переходить дорогу в местах, обозначенных специальным дорожным знаком — табличкой 8.15.1 «Глухие пешеходы»», — уверены молодцы.
«Мало того в наушниках едут, ничего не слышат. Еще будут очки от солнца надевать, чтобы ничего не видеть. Знаки тогда нужны такие — глухие и слепые пешеходы, и самокатчики», — добавил Житель.
«Запрограммировать самокаты — подъезжая к пешеходному переходу скорость падает до пешей. Пусть ведут рядом самокат при переходе дороги — как это прописано в правилах. К тому же уже почти на всех светофорах камеры, считывают кто нарушил правило (при оплате самоката все данные есть), штраф прилетает или родителям или нарушителю (+18) в размере не 1000 рублей, а 10 000 рублей», — предлождение от Бумеранга.
«Несмотря на всю негативную реакцию по поводу самокатов, их не запретят! Деньги не пахнут. А жаль», — вангует Мих.
Кстати, в пяти городах страны электросамокаты запрещены: в Благовещенске, Елабуге, Набережных Челнах, Изобильном и поселке городского типа Солнечнодольск.
Накануне в слободе Покрово-Казацкой Лебедянского округа на улице 1-е Пушкари столкнулись автомобили «Опель» и «Фольксваген», последний отбросило на «Ладу Калину». В аварии пострадала только девушка-водитель отечественного автомобиля, ее отвезли в больницу.
В Лев-Толстовском районе на 10 суток арестовали водителя «КамАЗа», который 22 марта протаранил жилой дом в селе Астапово Лев-Толстовского района и скрылся. Мужчину привлекли к административной ответственности по статье «Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся».
Водитель «КамАЗа» на большой скорости наехал на искусственную неровность, потерял управление и въехал в дом.
Вину он не признал, так как решил, что дом не жилой, поэтому о ДТП сообщать нет смысла. А дом оказался жилым, причем в момент аварии в нем находился мужчина.
Следователи передают в суд громкое уголовное дело о резне в баре на улице Виктора Музыки, которая произошла 3 ноября 2025 года.
В питейном заведении повздорили посетители. Один из них изрезал двух других: 40-летнему потерпевшему причинено колото-резаное ранение ноги, а 30-летнему- не менее шести ударов ножом. Их спасли. Свидетели резни и сами жертвы активно сопротивлялись хулигану, которого обвиняют в «Покушении на убийство двух лиц, из хулиганских побуждений» и в «Хулиганстве, совершённом с применением насилия к гражданам, с применением оружия».
«Что-то народ озверел окончательно, в Сселках из винтовки стрелял, этот устроил резню. Сроки приличные получат за покушение!» — сообщил Гость.
Дело об убийстве в «Мяте» может приобрести новый поворот. Мать умершего от побоев Романа Андреева попросила главу Следкома РФ Александра Бастрыкина дать правовую оценку действиям бывшей сожительницы сына, считая ее организатором преступления.
В кальян-баре «Мята Lounge Липецк» 3 января 27-летний Руслан Оглы избил 29-летнего Романа Андреева, который от полученных травм захлебнулся кровью и умер. А Руслан Оглы скрылся с места преступления, но на следующий день добровольно явился в полицию с признанием вины в хулиганстве.
Прокурор Лев-Толстовского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека».
По версии следствия, 38-летний врач не имея лицензии на медицинскую деятельность сделал 28-летней пациентке паравертебральную блокаду в области позвоночника, превысив при этом в два раза верхнюю границу терапевтической концентрации лидокаина в крови. Обвиняемый вину не признал. Врачу грозит до шести лет лишения свободы.
Полицейские нашли одного из домофонных вандалов. Того, что повредил аппарат в доме №¾ на улице Звездной. Ранее судимый 30-летний мужчина попался на краже из подсобного помещения четырех курток и ноутбука.
«Хорошо, что нашли, ещё бы остальных разыскать, и найти бы тех, кто пачкает стены и остановки своей мазней, сажать не стоит, пусть отрабатывают, тогда, может, мозги на место станут», — размечтался Александр Н.
Сегодня ночью в Липецке синоптики снова прогнозируют небольшой дождь с мокрым снегом, а завтра днем только небольшие дожди. Температура составит от +7 до +9 градусов.
И обратите внимание, завтра, 11 апреля, в Липецке заработают 13-ть садоводческих маршрутов. Автобусы будут ездить по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.
В воскресение заработают аттракционы в парке Победы.
