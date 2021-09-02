На плоскостном фонтане у «Звёздного» отрепетировали лазерное шоу

Липчане делятся записями репетиции шоу в соцсетях.

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Накануне вечером на плоскостном фонтане у «Звёздного» впервые отрепетировали лазерное шоу. Липчане делятся видеозаписями шоу в соцсетях.



В программе шоу — демонстрация знаковых мест Липецка: например, можно увидеть Христорождественский собор, металлургическое производство.



Напомним, реконструкция площади у ДС «Звездный» началась в марте 2021 года. Обновление общественного пространства обошлось почти в 330 млн рублей. Это средства частных инвесторов и городского бюджета. На фонтан инвестор потратил порядка 160 млн рублей. Площадь преображают и в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» - на эти цели выделено около 86 млн рублей.



Обновлённая площадь у «Звёздного» будет выполнена в космической стилистике.