Культура

40 минут назад

На плоскостном фонтане у «Звёздного» отрепетировали лазерное шоу

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#Звёздный #лазерное шоу
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Липчане делятся записями репетиции шоу в соцсетях.

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Накануне вечером на плоскостном фонтане у «Звёздного» впервые отрепетировали лазерное шоу. Липчане делятся видеозаписями шоу в соцсетях.

В программе шоу — демонстрация знаковых мест Липецка: например, можно увидеть Христорождественский собор, металлургическое производство.

Напомним, реконструкция площади у ДС «Звездный» началась в марте 2021 года. Обновление общественного пространства обошлось почти в 330 млн рублей. Это средства частных инвесторов и городского бюджета. На фонтан инвестор потратил порядка 160 млн рублей. Площадь преображают и в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» - на эти цели выделено около 86 млн рублей.

Обновлённая площадь у «Звёздного» будет выполнена в космической стилистике.
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#Звёздный #лазерное шоу
1

Комментарии (1)

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Елена

10 минут назад
Интересно, а такое лазерное шоу липчане будут видеть только когда мы отмечаем день города?
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