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Совместной пресс-конференции президентов США и Украины не будет

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#Байден #Зеленский #США #Украина

В графике президента США Джо Байдена нет проведения совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским по итогам предстоящей двусторонней встречи 1 сентября.

Президент США Джо Байден примет украинского коллегу Владимира Зеленского в Овальном офисе, однако совместной пресс-конференции в расписании американского лидера не предусмотрено, - передает РИА Новости.

Президент Украины представил в Вашингтоне "план трансформации Украины", в котором заложены более 80 проектов на сумму $277 млрд, - передает ТАСС.

"Мы имеем четкое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей - строим успешную и устойчивую Украину", - заявил Зеленский. Отмечается, что документ определяет видение развития Украины на ближайшие годы как "форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба".

Украинский лидер пояснил, что план определяет амбициозные цели относительно развития человеческого капитала, обеспечения "зеленой" трансформации и энергетической безопасности страны. "Заложенные в плане более 80 проектов - это амбициозные проекты на общую сумму $277 млрд. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечения программ международной помощи, кредитов, инвестиций", - сказал президент.

Ранее украинская делегация во главе с Зеленским провела ряд встреч в Вашингтоне, в том числе с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм, министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне, где было подписано рамочное соглашение о стратегических основах партнерства двух стран в военной сфере до 2026 года. Кроме того, прошли переговоры с руководителем NASA Биллом Нельсоном и президентом Всемирного банка Дэвидом Малпассом.

Ожидается, что 1 сентября Зеленский проведет встречу с президентом США Джо Байденом.

Как следует из расписания Байдена на предстоящий день, распространенного пресс-службой Белого дома, президент США в ходе встречи "подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и в Крыму", а также сотрудничество в сфере энергетики и поддержку реформ на Украине.

Следом за этим в расписании Байдена значится еженедельный экономический брифинг.
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#Байден #Зеленский #США #Украина

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