Спорт
сегодня, 12:12
В «Металлурге» собираются провести следующие матчи со зрителями
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На стадион планируют пускать при наличии ПЦР-тестов, QR-кода или справке о наличии антител.
В ФК «Металлург» сообщили GOROD48, что ближайший домашний матч команды с красноярским «Енисеем» в воскресенье, 5 сентября, проёдёт со зрителями.
Так же «красно-черные» надеются, что и на следующие матчи будут пускать болельщиков, в том числе – на «матч года» в Кубке России с московским ЦСКА в конце октября.
В клубе пояснили, что это стало возможным после вчерашних поправок в областное постановление «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-noCov) в Липецкой области». В документе сказано, что посещать физкультурные и спортивные мероприятия могут до 50 процентов от вместимости спортивного сооружения при наличии социальной дистанции, использовании защитных масок. Таким образом, на стадион «Металлург» могут придти одновременно до 5,5 тысячи человек.
Но вместе с тем в постановлении прописаны и другие ограничения. Так, пройти на стадион болельщик сможет при соблюдении одного из трёх условий:
- Предоставить документ об отрицательном результате ПЦР-теста на основе анализа, сделанного не позднее, чем за 72 часа до игры;
- Предоставить бумажную или электронную справку о наличии антител класса G (LgG) к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) давностью не более 4-х месяцев с момента сдачи анализов;
- Подтвердить прохождение двухэтапной вакцинации от COVID-19 сертифицированным в России препаратом. Принимаются оригиналы документов с печатью медицинской организации. А также сертификаты из личного кабинета из Единого портала госуслуг на бумажном или электронном носителях.
При этом для детей и подростков до 18 лет, которым по возрасту не делают прививки, будут действовать два оставшихся требования – или ПЦР-тест, или справка об антителах.
Отметим, что стоимость ПЦР-исследования в липецких медицинских учреждениях сейчас составляет около 1 500 рублей, билет на футбол обойдётся для взрослых в 200 рублей, для детей и льготников – в 100.
До этого «Металлург» провёл две домашние игры со зрителями, количество которых было ограничено 2 200 человек, а встречу с «Краснодаром-2» в конце августа провёл при пустых трибунах. Футболисты считают, что отсутствие 12-го игрока стало одной из причин поражения – 1:2.
Добавим, что в Западной Европе в нынешнем сезоне матчи проходят с болельщиками, но пускают только тех, кто сделал прививку.
Матч с «Енисеем» 5 сентября начнётся в 17:00. В клубе отметили, что из-за проверки медицинских документов процесс продажи билетов заметно растянется и поэтому кассы стадиона в день игры откроются в 11:00.
Так же «красно-черные» надеются, что и на следующие матчи будут пускать болельщиков, в том числе – на «матч года» в Кубке России с московским ЦСКА в конце октября.
В клубе пояснили, что это стало возможным после вчерашних поправок в областное постановление «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-noCov) в Липецкой области». В документе сказано, что посещать физкультурные и спортивные мероприятия могут до 50 процентов от вместимости спортивного сооружения при наличии социальной дистанции, использовании защитных масок. Таким образом, на стадион «Металлург» могут придти одновременно до 5,5 тысячи человек.
Но вместе с тем в постановлении прописаны и другие ограничения. Так, пройти на стадион болельщик сможет при соблюдении одного из трёх условий:
- Предоставить документ об отрицательном результате ПЦР-теста на основе анализа, сделанного не позднее, чем за 72 часа до игры;
- Предоставить бумажную или электронную справку о наличии антител класса G (LgG) к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) давностью не более 4-х месяцев с момента сдачи анализов;
- Подтвердить прохождение двухэтапной вакцинации от COVID-19 сертифицированным в России препаратом. Принимаются оригиналы документов с печатью медицинской организации. А также сертификаты из личного кабинета из Единого портала госуслуг на бумажном или электронном носителях.
При этом для детей и подростков до 18 лет, которым по возрасту не делают прививки, будут действовать два оставшихся требования – или ПЦР-тест, или справка об антителах.
Отметим, что стоимость ПЦР-исследования в липецких медицинских учреждениях сейчас составляет около 1 500 рублей, билет на футбол обойдётся для взрослых в 200 рублей, для детей и льготников – в 100.
До этого «Металлург» провёл две домашние игры со зрителями, количество которых было ограничено 2 200 человек, а встречу с «Краснодаром-2» в конце августа провёл при пустых трибунах. Футболисты считают, что отсутствие 12-го игрока стало одной из причин поражения – 1:2.
Добавим, что в Западной Европе в нынешнем сезоне матчи проходят с болельщиками, но пускают только тех, кто сделал прививку.
Матч с «Енисеем» 5 сентября начнётся в 17:00. В клубе отметили, что из-за проверки медицинских документов процесс продажи билетов заметно растянется и поэтому кассы стадиона в день игры откроются в 11:00.
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Серега