Спорт

сегодня, 12:12

В «Металлурге» собираются провести следующие матчи со зрителями

3 445
#Футбол #«Металлург» #зрители
1
В «Металлурге» собираются провести следующие матчи со зрителями

На стадион планируют пускать при наличии ПЦР-тестов, QR-кода или справке о наличии антител.

В ФК «Металлург» сообщили GOROD48, что ближайший домашний матч команды с красноярским «Енисеем» в воскресенье, 5 сентября, проёдёт со зрителями.

Так же «красно-черные» надеются, что и на следующие матчи будут пускать болельщиков, в том числе – на «матч года» в Кубке России с московским ЦСКА в конце октября.

В клубе пояснили, что это стало возможным после вчерашних поправок в областное постановление «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-noCov) в Липецкой области».  В документе сказано, что посещать физкультурные и спортивные мероприятия могут до 50 процентов от вместимости спортивного сооружения при наличии социальной дистанции, использовании защитных масок. Таким образом, на стадион «Металлург» могут придти одновременно до 5,5 тысячи человек.

Но вместе с тем в постановлении прописаны и другие ограничения. Так, пройти на стадион болельщик сможет при соблюдении одного из трёх условий:

- Предоставить документ об отрицательном результате ПЦР-теста на основе анализа, сделанного не позднее, чем за 72 часа до игры;

- Предоставить бумажную или электронную справку о наличии антител класса G (LgG) к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) давностью не более 4-х месяцев с момента сдачи анализов;

- Подтвердить прохождение двухэтапной вакцинации от COVID-19 сертифицированным в России препаратом. Принимаются оригиналы документов с печатью медицинской организации. А также сертификаты из личного кабинета из Единого портала госуслуг на бумажном или электронном носителях. 

При этом для детей и подростков до 18 лет, которым по возрасту не делают прививки, будут действовать два оставшихся требования – или ПЦР-тест, или справка об антителах. 

Отметим, что стоимость ПЦР-исследования в липецких медицинских учреждениях сейчас составляет около 1 500 рублей, билет на футбол обойдётся для взрослых в 200 рублей, для детей и льготников – в 100. 

До этого «Металлург» провёл две домашние игры со зрителями, количество которых было ограничено 2 200 человек, а встречу с «Краснодаром-2» в конце августа провёл при пустых трибунах. Футболисты считают, что отсутствие 12-го игрока стало одной из причин поражения – 1:2. 

Добавим, что в Западной Европе в нынешнем сезоне матчи проходят с болельщиками, но пускают только тех, кто сделал прививку. 

Матч с «Енисеем» 5 сентября начнётся в 17:00. В клубе отметили, что из-за проверки медицинских документов процесс продажи билетов заметно растянется и поэтому кассы стадиона в день игры откроются в 11:00. 

3 445
#Футбол #«Металлург» #зрители
1

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

1

31 минуту назад
Оптом дешевле. Закажите выездную лабораторию в день матча.
ответить

7:1

31 минуту назад
Да ну его... здесь зрителям надо доплачивать, чтобы они пришли. А они ценник на билеты подняли. бесплатно никто не придёт
ответить

Серега

36 минут назад
Шли б вы тогда и с прививками и с футболом
ответить

Еще в рубрике

«Летающая Королёва» завоевала очередную международную медаль
#Лёгкая атлетика #Кристина Королёва
3
«Летающая Королёва» завоевала очередную международную медаль

26.08.2021 19:30

Спорт
14-летняя девушка из Лебедяни выиграла первенство Европы по боксу
#Бокс #Дина Сикстус
7
14-летняя девушка из Лебедяни выиграла первенство Европы по боксу

26.08.2021 16:07

Спорт
Липецкий «Металлург» справился с командой второй лиги
#Футбол #«Металлург» #Кубок России
9
Липецкий «Металлург» справился с командой второй лиги

26.08.2021 11:26

Спорт
Итальянец Марко Маркезе покинул пост президента ФК «Металлург»
#Футбол #«Металлург»
35
Итальянец Марко Маркезе покинул пост президента ФК «Металлург»

24.08.2021 17:41

Спорт
Ни огонька, ни победы, ни зрителей
#Футбол #«Металлург» #ФНЛ
46
Ни огонька, ни победы, ни зрителей

22.08.2021 13:40

Спорт
Теперь самая титулованная в вольной борьбе у нас девушка: Петлякова взяла «серебро» первенства мира
#Вольная борьба #СШОР №9 #клуб «Богатырь»
21
Теперь самая титулованная в вольной борьбе у нас девушка: Петлякова взяла «серебро» первенства мира

20.08.2021 14:44

Спорт