Коронавирус
сегодня, 11:45
За сутки в Липецкой области выявили 212 случаев COVID-19, восемь человек умерли
3 427
Для сравнения: 31 августа 2020 года был выявлен 31 случай инфицирования коронавирусом.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 212 новых случаев коронавирусной инфекции, 8 человек умерли, 338 человек вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 46 871 случай COVID-19, выздоровели 40 279 человек, умерли 1 400 человек.
В России за сутки выявлены 17 813 случаев COVID-19, выздоровели 18 624 человека, умерли — 795 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 6 918 965 случаев COVID-19, выздоровели 6 181 054 человека, умерли — 183 224 человека.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 46 871 случай COVID-19, выздоровели 40 279 человек, умерли 1 400 человек.
В России за сутки выявлены 17 813 случаев COVID-19, выздоровели 18 624 человека, умерли — 795 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 6 918 965 случаев COVID-19, выздоровели 6 181 054 человека, умерли — 183 224 человека.
3 427
кит
И не просто умирают
Каждый день