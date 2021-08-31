Коронавирус

сегодня, 11:45

За сутки в Липецкой области выявили 212 случаев COVID-19, восемь человек умерли

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 212 случаев COVID-19, восемь человек умерли

Для сравнения: 31 августа 2020 года был выявлен 31 случай инфицирования коронавирусом.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 212 новых случаев коронавирусной инфекции, 8 человек умерли, 338 человек вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 46 871 случай COVID-19, выздоровели 40 279 человек, умерли 1 400 человек.

В России за сутки выявлены 17 813 случаев COVID-19, выздоровели 18 624 человека, умерли — 795 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 6 918 965 случаев COVID-19, выздоровели 6 181 054 человека, умерли — 183 224 человека.
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#коронавирус

Комментарии (3)

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кит

32 минуты назад
А Игорь говорит,что ковида нет!
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И не просто умирают

40 минут назад
Каждый день, очередь на вскрытие в морге.
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Каждый день

51 минуту назад
Люди умирают
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