В Липецкую область приходят дожди и похолодание

В ближайшие сутки, 31 августа Липецкая область останется в зоне повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. 1 и 2 сентября под влиянием атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди.

В течение трех дней произойдет понижение температуры. Среднесуточные температуры воздуха составят: 31 августа и 1 сентября - 20-21 градус тепла, что на 3-4 градуса выше нормы, 2 сентября – 15 градусов тепла, что в пределах нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 августа в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от +11 до +16 градусов, днем будет от +27 до +32 градусов.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от +11 до +13 градусов, днем будет от +28 до +30 градусов.



День 31 августа стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +33 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1966 году – 1 градус тепла.

