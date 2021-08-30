Погода в Липецке

32 минуты назад

В Липецкую область приходят дожди и похолодание

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#похолодание
В Липецкую область приходят дожди и похолодание

В ближайшие сутки, 31 августа Липецкая область останется в зоне повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. 1 и 2 сентября под влиянием атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди. 

В течение трех дней произойдет понижение температуры. Среднесуточные температуры воздуха составят: 31 августа и 1 сентября - 20-21 градус тепла, что на 3-4 градуса выше нормы, 2 сентября – 15 градусов тепла, что в пределах нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 августа в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от +11 до +16 градусов, днем будет от +27 до +32 градусов. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от +11 до +13 градусов, днем будет от +28 до +30 градусов. 

День 31 августа стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +33 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1966 году – 1 градус тепла.  
3 582
#похолодание

Комментарии (3)

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__Мамабосс

12 минут назад
наконец то! можно возле линии спокойно кальян покурить
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Любимая погода

21 минуту назад
начинается ,буду сочинять стихи ,как Пушкин !
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Максим я

24 минуты назад
Ну , наконец-то ! Дожди и похолодание !! Ура-а-а !!! Лету конец !!!! ахаха....
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