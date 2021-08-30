Коронавирус
38 минут назад
За сутки в Липецкой области выявили 211 случаев COVID-19, восемь человек умерли
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Для сравнения: 30 августа 2020 года было выявлено 22 случая инфицирования коронавирусом.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 211 новых случаев коронавирусной инфекции, 8 человек умерли, 212 человек вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 46 659 случаев COVID-19, выздоровел 39 941 человек, умерли 1 392 человека.
В России за сутки выявлены 18 325 случаев COVID-19, выздоровели 14 180 человек, умерли — 792 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 6 901 152 случая COVID-19, выздоровели 6 162 430 человек, умерли — 182 429 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 46 659 случаев COVID-19, выздоровел 39 941 человек, умерли 1 392 человека.
В России за сутки выявлены 18 325 случаев COVID-19, выздоровели 14 180 человек, умерли — 792 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 6 901 152 случая COVID-19, выздоровели 6 162 430 человек, умерли — 182 429 человек.
3 310
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