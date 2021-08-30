Коронавирус

38 минут назад

За сутки в Липецкой области выявили 211 случаев COVID-19, восемь человек умерли

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 211 случаев COVID-19, восемь человек умерли

Для сравнения: 30 августа 2020 года было выявлено 22 случая инфицирования коронавирусом.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 211 новых случаев коронавирусной инфекции, 8 человек умерли, 212 человек вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 46 659 случаев COVID-19, выздоровел 39 941 человек, умерли 1 392 человека.

В России за сутки выявлены 18 325 случаев COVID-19, выздоровели 14 180 человек, умерли — 792 человека.

С начала эпидемии в стране выявили 6 901 152 случая COVID-19, выздоровели 6 162 430 человек, умерли — 182 429 человек.
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#коронавирус

Комментарии (3)

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моё имя МК

5 минут назад
Ещё 8 умерших... И так каждый день:то 7, то 6, или 9... Что ж , получается , от вакцины толку никакого нет?! Кольнулся ты или нет , ты всё равно отъедишь на кладбище... Лично я , не хочу пополнить печальную статистику умерших...
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Гостья1

7 минут назад
Четкая статистика 8,9,10., Как по плану,а когда будет 0,0,0.
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Наверное запретили публиковать о болячках?

15 минут назад
А раньше писали о сопутствующих заболеваниях и возраст этих 8 человек. Если посмотреть медицинские карты то там наверное не один том с болячки?
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