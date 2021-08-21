В России

сегодня, 10:07

Мошенники стали разыгрывать бесплатную пиццу от имени банков

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#мошенничество

Мошенники начали «разыгрывать» от имени банков бесплатную пиццу.

Мошенники в России начали «разыгрывать» от имени банков якобы бесплатную пиццу. На специально созданных сайтах для получения приза они просят своих жертв ввести номер банковской карты и номер телефона, а после этого дважды передать злоумышленникам код из СМС — эти данные нужны для получения доступа в личный кабинет онлайн-банкинга, сообщила в своем Telegram-канале компания по информационной безопасности Infosecurity. Большее число поддельных сайтов, по ее данным, предлагает пиццу от имени Альфа-банка. Представитель Альфа-банка подтвердил выявление и блокировку таких сайтов, - передает РБК.

Схема мошенничества может отсылать к акции, которую в мае провел Сбербанк: тогда его сотрудники накормили пиццей промоутеров Альфа-банка, которые раздавали рекламу около офисов «Сбера».

Альфа-банк отслеживает появление вредоносной рекламы в соцсетях и оперативно блокирует ее в сотрудничестве с администрацией сетей, - сообщил его представитель
132
#мошенничество

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