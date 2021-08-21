Жесткая авария на улице Космонавтов - пострадала женщина

Сегодня утром в Липецке на улице Космонавтов напротив рынка 9-го микрорайона столкнулись автомобили «Ниссан» и «Джили».- По предварительным данным, водитель «Джили» выполнял маневр разворота, не пропустив «Ниссан», - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.В аварии получила травмы 35-летняя пассажирка «Ниссана». Ее госпитализировали.На месте аварии работали спасатели.