Происшествия

сегодня, 09:56

Жесткая авария на улице Космонавтов - пострадала женщина

12 2661
#авария #ДТП
Жесткая авария на улице Космонавтов - пострадала женщина
Сегодня утром в Липецке на улице Космонавтов напротив рынка 9-го микрорайона столкнулись автомобили «Ниссан» и «Джили». 

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- По предварительным данным, водитель «Джили» выполнял маневр разворота, не пропустив  «Ниссан», - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
В аварии получила травмы 35-летняя пассажирка «Ниссана». Ее госпитализировали. 

На месте аварии работали спасатели. 

12 2661
#авария #ДТП

Комментарии (12)

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Ну где

7 минут назад
тут очень умные водители ,которые всегда обвиняют пешеходов ! Или вы умные писать тут ?
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Вован

17 минут назад
Километр-два пройти уже не могут. По каждому случаю на тарантасе обязательно надо ехать. Ведь мы крутые, хоть и с голой ж.
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Ой!

19 минут назад
Понапокупают прав, а ездить не умеют. Да ещё на этих мыльницах, с которых всё сыплется от лёгкого прикосновения. Одно название - иномарка, а на самом деле - ведро с железками. Зато денег стоит не мерено. Как же надоел этот бизнес.
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дед щукарь

20 минут назад
Там знак висит поворот налево с полосы где штурм запрещен с 7-00 или 8-00 до 20-00, но овощи постоянно поворачивают перед встречкой, вот один умный повернул.
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Гостья

31 минуту назад
Гость, два колесика ((
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н-дя

51 минуту назад
Ведра в хлам,а кредит все ровно выплачивать.
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Гость

58 минут назад
Как же надо разогнаться , чтобы у второй железки колёсико отвалилось)?
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Водитель Газели

сегодня, 10:24
Понакупят железа, а мозги забыли купить.
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Мимоходом

сегодня, 10:17
Надо повышать качество обучения и ужесточать экзамен, а не процедуру техосмотра.
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Понакупят

сегодня, 10:17
Китайских автомобилей,потом кто-то им виноват!
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