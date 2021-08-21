Происшествия
сегодня, 09:56
Жесткая авария на улице Космонавтов - пострадала женщина
Сегодня утром в Липецке на улице Космонавтов напротив рынка 9-го микрорайона столкнулись автомобили «Ниссан» и «Джили».
- По предварительным данным, водитель «Джили» выполнял маневр разворота, не пропустив «Ниссан», - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
В аварии получила травмы 35-летняя пассажирка «Ниссана». Ее госпитализировали.
На месте аварии работали спасатели.
- По предварительным данным, водитель «Джили» выполнял маневр разворота, не пропустив «Ниссан», - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
В аварии получила травмы 35-летняя пассажирка «Ниссана». Ее госпитализировали.
На месте аварии работали спасатели.
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