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Курская область вошла в четверку регионов с самыми высокими климатическими рисками
Глава института Росгидромета Романовская в
интервью «РИА Новости» назвала четыре субъекта РФ, в которых сильнее всего заметны изменению климата.
- Если рассматривать ситуацию по всей территории России, <...> основные изменения наблюдаются в центральных и южных регионах Европейской части страны — наиболее густонаселенных районах, — сказала директор Института глобального климата и экологии имени Ю. А. Израэля Росгидромета Анна Романовская.
Романовская считает, что при формировании профильного Национального плана следует прежде всего разработать комплексные мероприятия по адаптации населения и экономики региона к меняющемуся климату.