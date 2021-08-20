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сегодня, 14:38

Курская область вошла в четверку регионов с самыми высокими климатическими рисками

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Глава института Росгидромета Романовская в интервью «РИА Новости» назвала четыре субъекта РФ, в которых сильнее всего заметны изменению климата.

Курская область оказалась на третьем после Крыма и Ставрополья регионов России, которые ждут самые ощутимые последствия изменения климата, сообщают «Курские известия».

- Если рассматривать ситуацию по всей территории России, <...> основные изменения наблюдаются в центральных и южных регионах Европейской части страны — наиболее густонаселенных районах, — сказала директор Института глобального климата и экологии имени Ю. А. Израэля Росгидромета Анна Романовская.

Романовская считает, что при формировании профильного Национального плана следует прежде всего разработать комплексные мероприятия по адаптации населения и экономики региона к меняющемуся климату.

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