Происшествия

58 минут назад

На крыше липецкой школы сгорели рулоны кровельного материала

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#МЧС #пожар
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На крыше липецкой школы сгорели рулоны кровельного материала

19 августа года в Липецкой области произошли 17 пожаров.

Вечером 19 августа в Липецке на крыше школы № 47 загорелись кровельные материалы. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, сгорели несколько рулонов кровельного материала «Эластобит». Огонь тушили пять отделений службы пожаротушения. В качестве причины пожара рассматривается нарушение правил хранения кровельных материалов.

Вчера в области произошли два автопожара: в селе Манино Хлевенского района сгорел прицеп для грузовика, на улице Стаханова в Липецке под капотом «Ауди А6» загорелась проводка.

Утром 19 августа загорелась кухня частного дома в селе Никольское Липецкого района. Огонь уничтожил внутреннюю отделку на площади в семь квадратных метров

- Рассматривается версия короткого замыкания проводки с последующим горением, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.

Всего пожарные расчеты за минувшие сутки 27 раз выезжали по сообщениям о происшествиях. В 17 случаях зарегистрированы пожары, в одном – ДТП с пострадавшим.
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#МЧС #пожар
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Комментарии (2)

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Нн

1 минуту назад
Как горела кровля школы? А разве для крыши применяется не пожаробезопасный материал? Если нарушения – то под суд однозначно
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Ванья

5 минут назад
"На крыше липецкой школы сгорели рулоны кровельного материала. В качестве причины пожара рассматривается нарушение правил хранения кровельных материалов." Они от солнца загорелись что-ли ?
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