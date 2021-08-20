На крыше липецкой школы сгорели рулоны кровельного материала

19 августа года в Липецкой области произошли 17 пожаров.

Вечером 19 августа в Липецке на крыше школы № 47 загорелись кровельные материалы.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, сгорели несколько рулонов кровельного материала «Эластобит». Огонь тушили пять отделений службы пожаротушения. В качестве причины пожара рассматривается нарушение правил хранения кровельных материалов.



Вчера в области произошли два автопожара: в селе Манино Хлевенского района сгорел прицеп для грузовика, на улице Стаханова в Липецке под капотом «Ауди А6» загорелась проводка.



Утром 19 августа загорелась кухня частного дома в селе Никольское Липецкого района. Огонь уничтожил внутреннюю отделку на площади в семь квадратных метров



- Рассматривается версия короткого замыкания проводки с последующим горением, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.



Всего пожарные расчеты за минувшие сутки 27 раз выезжали по сообщениям о происшествиях. В 17 случаях зарегистрированы пожары, в одном – ДТП с пострадавшим.

