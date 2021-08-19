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Два сотрудника ФСБ погибли в ДТП, которое устроил начальник райотдела ГИБДД на Алтае

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Ночью 18 августа недалеко от Шипуново Hyundai Creta под управлением 43-летнего начальника ГИБДД врезался в стоящий на обочине грузовик MAN.

На месте скончались два пассажира — 40-летний мужчина и его 38-летняя супруга. Госпитализировали двоих детей и водителя.

Сообщали, что погибшие и дети — жители Ставропольского края, которых правоохранитель вез в аэропорт Барнаула.

«Погибшие — сотрудники управления ФСБ по Ставропольскому краю», — отмечает агентство со ссылкой на источник в силовых структурах.


По некоторым данным, погибший мужчина — подполковник ставропольской ФСБ (замкомандира части по летной подготовке), а женщина — лейтенант, служившая там же секретарем.

Региональный СК возбудил дело по факту «нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц», сообщает altapress.ru со ссылкой на ria.ru

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