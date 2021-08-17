На двух улицах Липецка отключат холодную воду для устранения утечки

18 августа с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 91, 95, 101/2 по улице Гагарина и №№ 1/2, 1/3 по улице Терешковой – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на участке по адресу: улица Гагарина, 95. Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



С 08:00 до 20:00 из-за ремонтных работ на сетях теплоснабжения без горячей воды останутся дома №№ 2, 3 по улице Кутузова, №№ 1, 3 по улице Бородинской, № 4 по улице Мамина-Сибиряка – ЛГЭК будет проводить замену запорной арматуры на участке улиц Баумана-Пожарского.



С 09:00 до 16:00 отключат электричество в СНТ «Спутник» и СНТ «Горняк» - ЛГЭК будет проводить работы на сетях.

