Водители могут помочь в поиске пропавшей пенсионерки

Похожую женщину видели на трассе в районе Воскресеновки.

Волонтёры «Лизы Алерт» просят помощи в поиске 72-летней липчанки Миляевой (Буевой) Марии Ивановны.



14 августа она вышла из дома на улице Ангарской в Липецке и не вернулась. В этот день похожая женщина шла в сторону села Воскресеновка Липецкого района около полуночи.



- Просьба к водителям с авторегистраторами, которые могли проезжать от села Ситовка в сторону Чаплыгина и в обратном направлении, просмотреть свои записи и связаться нами по телефону горячей линии 88007005452, - просят волонтеры.



Приметы пропавшей женщины: рост 150 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза серые.



Была одета: серый кардиган, тёмно-синий халат с фиолетовыми полосами, серебристые шлёпки, розовый платок.

