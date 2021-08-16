Происшествия

36 минут назад

Водители могут помочь в поиске пропавшей пенсионерки

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#без вести пропавшие
Водители могут помочь в поиске пропавшей пенсионерки

Похожую женщину видели на трассе в районе Воскресеновки.

Волонтёры «Лизы Алерт» просят помощи в поиске 72-летней липчанки Миляевой (Буевой) Марии Ивановны.

14 августа она вышла из дома на улице Ангарской в Липецке и не вернулась. В этот день похожая женщина шла в сторону села Воскресеновка Липецкого района около полуночи. 

- Просьба к водителям с авторегистраторами, которые могли проезжать от села Ситовка в сторону Чаплыгина и в обратном направлении, просмотреть свои записи и связаться нами по телефону горячей линии 88007005452, - просят волонтеры.

Приметы пропавшей женщины: рост 150 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза серые.

Была одета: серый кардиган, тёмно-синий халат с фиолетовыми полосами, серебристые шлёпки, розовый платок.
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#без вести пропавшие

Комментарии (2)

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Толик Круглый

18 минут назад
Я прям удивляюсь... Как можно пропасть в Липецке? Вышел , значит, из дома , и всё - пропал... Здесь что , бермудский треугольник , что ли ?!
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Максим

31 минуту назад
дай бог, чтоб нашлась и все было в порядке!
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