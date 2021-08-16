Лебедянский район на втором месте по количеству выявленных за сутки случаев COVID-19

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 43 557 случаев новой коронавирусной инфекции, 37 224 человека выздоровели, в том числе 64 за последние сутки, 5 048 — лечатся, 1 285 человек умерли, в том числе 9 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 278 человек.

В больницах сегодня находятся 863 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 4 185 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 236 случаев инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 70 случаев, на втором Лебедянский район — 47, на третьем Грязинский район — 44. В Липецком районе — 39, в Данковском районе — 10, в Усманском районе — 7, в Лев-Толстовском и Тербунском районе — по 6, в Задонском районе — 4, в Ельце, Краснинском и Чаплыгинском районах — по одному заболевшему.