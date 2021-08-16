Коронавирус

30 минут назад

Лебедянский район на втором месте по количеству выявленных за сутки случаев COVID-19

320
#коронавирус
Лебедянский район на втором месте по количеству выявленных за сутки случаев COVID-19

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 43 557 случаев новой коронавирусной инфекции, 37 224 человека выздоровели, в том числе 64 за последние сутки, 5 048 — лечатся, 1 285 человек умерли, в том числе 9 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 278 человек.

В больницах сегодня находятся 863 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 4 185 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 236 случаев инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 70 случаев, на втором Лебедянский район — 47, на третьем Грязинский район — 44. В Липецком районе — 39, в Данковском районе — 10, в Усманском районе — 7, в Лев-Толстовском и Тербунском районе — по 6, в Задонском районе — 4, в Ельце, Краснинском и Чаплыгинском районах — по одному заболевшему.
320
#коронавирус

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

За сутки в Липецкой области выявили 236 случаев COVID-19, 9 человек умерли
#коронавирус
13
За сутки в Липецкой области выявили 236 случаев COVID-19, 9 человек умерли

сегодня, 11:22

Коронавирус
В Липецкой области в больницах от коронавируса лечится 851 человек
#коронавирус
8
В Липецкой области в больницах от коронавируса лечится 851 человек

вчера, 19:41

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявлены 238 случаев COVID-19, 8 человек умерли
#коронавирус
39
За сутки в Липецкой области выявлены 238 случаев COVID-19, 8 человек умерли

вчера, 11:44

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 239 случаев COVID-19, семь человек умерли
#коронавирус #статистика
27
За сутки в Липецкой области выявили 239 случаев COVID-19, семь человек умерли

14.08.2021 11:29

Общество
Репортаж с петлей на лёгких
142
Репортаж с петлей на лёгких

14.08.2021 10:00

Общество
В больницах от COVID-19 лечатся 837 жителей Липецкой области
#коронавирус
22
В больницах от COVID-19 лечатся 837 жителей Липецкой области

13.08.2021 16:19

Коронавирус