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В результате стрельбы американских военных в аэропорту Кабула погибли несколько человек
В Афганистане в аэропорту Кабула погибли несколько человек.
В единственном аэропорту столицы Афганистана царит хаос из-за вертолетов, на борту которых вывозят сотрудников дипломатических миссий, и о скоплении в аэропорту "граждан, пытающихся сбежать от запрещенной в России террористической организации "Талибан". Сейчас гражданским транзитным самолетам рекомендуется облетать Кабул, его воздушное пространство открыто только для военных самолетов, - передает телеканал Аl-Jazeera.
Американские военные открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула, где толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу. Отмечалось, что американские военные стреляли в воздух, - передает France-Presse.
В результате стрельбы, который открыли военные США в аэропорту, погибли несколько человек, - сообщает источник.
В Госдепартаменте США заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.
Позже стало известно, что аэропорт приостановил выполнение гражданских рейсов. Людей призвали не приезжать в воздушную гавань, из соображений безопасности.
Управление полетами из Кабула возложили на себя США. В Госдепе уточняли, что в течение двух суток военный контингент будет расширен до 6 тысяч человек, а миссия американцев в стране сосредоточится исключительно на содействии вывозу граждан США из Афганистана и управлении полетами, - пишут "Известия".
Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели: на фоне вывода из страны американских войск талибы усилили наступление и взяли под контроль все погранпереходы. Позже боевики заявили, что вошли в президентский дворец. Глава государства Ашраф Гани покинул страну на самолете, его местонахождение неизвестно. Он назвал свое решение сложить полномочия способом "избежать бойни", - передает РИА Новости.
Накануне Кабул был захвачен боевиками движения запрещенной в РФ террористической организацией "Талибан". Официальные представители движения заявили об "окончании войны" в Афганистане, которая продолжалась 20 лет, назвав это "освобождением" страны, и подняли флаг над президентским дворцом.
Американские военные открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула, где толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу. Отмечалось, что американские военные стреляли в воздух, - передает France-Presse.
В результате стрельбы, который открыли военные США в аэропорту, погибли несколько человек, - сообщает источник.
В Госдепартаменте США заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.
Позже стало известно, что аэропорт приостановил выполнение гражданских рейсов. Людей призвали не приезжать в воздушную гавань, из соображений безопасности.
Управление полетами из Кабула возложили на себя США. В Госдепе уточняли, что в течение двух суток военный контингент будет расширен до 6 тысяч человек, а миссия американцев в стране сосредоточится исключительно на содействии вывозу граждан США из Афганистана и управлении полетами, - пишут "Известия".
Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели: на фоне вывода из страны американских войск талибы усилили наступление и взяли под контроль все погранпереходы. Позже боевики заявили, что вошли в президентский дворец. Глава государства Ашраф Гани покинул страну на самолете, его местонахождение неизвестно. Он назвал свое решение сложить полномочия способом "избежать бойни", - передает РИА Новости.
Накануне Кабул был захвачен боевиками движения запрещенной в РФ террористической организацией "Талибан". Официальные представители движения заявили об "окончании войны" в Афганистане, которая продолжалась 20 лет, назвав это "освобождением" страны, и подняли флаг над президентским дворцом.