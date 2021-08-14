Происшествия

54 минуты назад

В Елецком жесткое ДТП с лобовым столкновением

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#ДТП
В Елецком жесткое ДТП с лобовым столкновением
Вечером 14 августа у ТЦ «Елецкий» в одноименном микрорайоне в Липецке столкнулись «Рено» и «Лада Гранта».

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Как сообщают очевидцы, французская иномарка поворачивала к торговому центру и не пропустила «ВАЗ». Произошло практически лобовое столкновение.

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В обоих автомобилях сработали подушки безопасности, происшествие обошлось без пострадавших.

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#ДТП

Комментарии (5)

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селянин

9 минут назад
Витек, Как скажет моя бабушка доярка,"в тесноте да не в обиде"
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Лена полено

15 минут назад
Витек, вы с мамой не ходите по окраинам города, берегите нервы, да и пользуйтесь автобусом
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Кот

19 минут назад
У ВАЗа есть подушки?
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Витек

22 минуты назад
Вчера в киномаксе были и ночью решили сходить посмотреть этот Елецкий ужаснулись от количества автомобилей весь район огромная парковка столько автобусов туда ходит зачем людям столько авто?!
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Весь город

33 минуты назад
В брошенных машинах на проезжей части с рабитым фейсом.
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