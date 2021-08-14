В Елецком жесткое ДТП с лобовым столкновением

Вечером 14 августа у ТЦ «Елецкий» в одноименном микрорайоне в Липецке столкнулись «Рено» и «Лада Гранта».Как сообщают очевидцы, французская иномарка поворачивала к торговому центру и не пропустила «ВАЗ». Произошло практически лобовое столкновение.В обоих автомобилях сработали подушки безопасности, происшествие обошлось без пострадавших.