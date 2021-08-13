В Матырском и Диком отключат холодную воду для устранения утечек

14 августа с 10:00 до 20:00 для устранения утечки на водоводе на участке улицы Мусоргского отключат холодную воду в домах №№ 1, 3, 5, 7, 9 по улице Нестерова, №№ 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а по улице Гагарина, №№ 1, , 2, 3, 4, 5, 6, 10 по улице Мусоргского, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 по улице Качалова, №№ 1, 3, 5 в переулке Попова.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители Матырского – домов №№ 4б, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 17а, 22, 23, 23а по улице Энергостроителей, № 5а по улице Уральской, № 16 в переулке Виноградном, № 1 по проезду Каштановому, а также частного сектора улиц Надежды, Сливовой, Славянской, Абрикосовой, Панина, Ануфриева, Бахаева, Басинского, Полунина, проезда Каштанового, переулка Виноградного – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на участке переулка Виноградного.



С 10:00 до 17:00 из-за устранения утечки на трубопроводе на участке по Осеннему проезду не будет холодной воды у жителей Левого берега – в домах №№ 1, 1в, 3, 3а, 3б по улице Зои Космодемьянской, №№ 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 12, 14 по Осеннему проезду, №№ 1, 3, 5, 5а по улице Инженерной, №№ 2б, вл. 2а, 23а, 23/3, 27, 30а, 32, 34а, 36, 37, 41, 43, 44, 45, 47, 51в, 53, 53а, 59, 59а, 59в, 63 ст.1 по улице Фурманова, а также в частном секторе улиц Земной, Фурманова, Кленовой, Дорожной, Зареченской, Лесопаркового хозяйства.



С 10:00 до 17:00 отключат холодную воду в Диком – в частном секторе улиц Воровского, Чкалова, Депутатской. ЛГЭК временно приостановит подачу воды для устранения утечки на водоводе по адресу: улица Воровского, 17-19.



Подвоз питьевой воды на участки организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

