Происшествия
сегодня, 08:43
Два БПЛА сбиты над Липецкой областью
Красный и желтый уровни тревоги действовали до шести утра.
Красный уровень «Угроза атаки БПЛА» этой ночью объявлялся в Липецке, и Липецком округе, Ельце, Воловском, Грязинском, Добринском, Долгоруковском, Елецком, Задонском,Измалковском, Становлянском, Тербунском, Усманском и Хлевенском районах и округах.
До шести утра на всей территории области действовал желтый уровень.
