Два БПЛА сбиты над Липецкой областью

Красный и желтый уровни тревоги действовали до шести утра.



Ночью над Липецкой областью сбиты два БПЛА самолетного типа, сообщает Минобороны РФ. Всего за ночь над 10 регионами страны перехвачены 98 беспилотников, в том числе 17 – над соседними с Липецкой Воронежской области, Курской, Рязанской и Тульскими областями.Красный уровень «Угроза атаки БПЛА» этой ночью объявлялся в Липецке, и Липецком округе, Ельце, Воловском, Грязинском, Добринском, Долгоруковском, Елецком, Задонском,Измалковском, Становлянском, Тербунском, Усманском и Хлевенском районах и округах.До шести утра на всей территории области действовал желтый уровень.