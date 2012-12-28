«Комары как слоны! В подвале — грязи по колено! В квартирах на стенах — черная плесень! Мы замерзаем!»
Происшествия
сегодня, 11:46
Неизвестный мужчина погиб на грязинской трассе
За день на дорогах области один человек погиб и один получил травмы.
На трассе «Дон» в Задонском района вчера столкнулись «Форд» под управлением 55-летнего водителя и грузовик «МАН» с 29-летним водителем. С места аварии госпитализирована 50-летняя пассажирка «Форда».
