19-летние подруги пять месяцев обманывали Wildberries
Происшествия
Зона красного уровня расширилась
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Происшествия
Эпичный полет «Чери» по улице Неделина сняла камера наблюдения
Происшествия
Два БПЛА сбиты над Липецкой областью
Происшествия
В овраге у водоёма нашли полускелетированный труп
Происшествия
Неизвестный мужчина погиб на грязинской трассе
Происшествия
Сирены в Липецке: объявлен красный уровень
Общество
«Школа №77. Хотели позаниматься на спортивной площадке. Бах! Территория закрыта»
Общество
4 ноября липчан угостят на Городище
Общество
Эпичный полет «Чери» по улице Неделина сняла камера наблюдения
Происшествия
Коллективку и Сокол соединил новый мост
Общество
Компания из Подмосковья не сумела уложиться в срок и открыть сегодня мост на Плехановском спуске
Общество
«Чери» вынесло на встречную полосу Неделина: разбиты четыре автомобиля
Происшествия
32-летняя липчанка не открывала дверь приставам и ругалась матом
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +10
Погода в Липецке
Версия об обстреле трамвая пока не подтверждается
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сотрудники НЛМК отмечены ведомственными наградами
НЛМК Live
Липецкая вечЁрка: три трупа, афера с Wildberries на 3,2 миллиона, и еда на Городище
Общество
Общество
254
37 минут назад

Липецкая вечЁрка: три трупа, афера с Wildberries на 3,2 миллиона, и еда на Городище

Сегодня, 1 ноября, стало известно сразу о трех погибших, полицейские рассказали об афере на ПВЗ, и на Городище готовят больший праздник.

Сегодня последний рабочий день перед длинными выходными. И он выдался наредкость страшным: стало известно сразу о трех погибших.

Накануне в Ельце нашли тело 43-летнего мужчины с ранами на теле. Известно, что он был ранее судим и нигде не работал. В овраге возле села Афанасьево Измалковского района  обнаружили останки пропавшего без вести жителя села Введенка Липецкого округа. А в реке Сосна у деревни Чернышевка Елецкого района утонул 51-летний рыбак.

«Вообще-то с возрастом по одному рыбачить опасно. Схватит сердце — оказать помощь некому», — заметил комментатор.

Две 19-летние подруги пять месяцев обманывали Wildberries. Они ни работали в пункте выдачи заказов и присвоили товаров на 3,2 миллиона рублей.


«Бизнес» рухнул после того, как их разоблачили сотрудники областного управления уголовного розыска при содействии службы безопасности маркетплейса.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Подругам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Наивное поколение думает, что оно хитрее всех. Особенно в век цифровых технологий», — удивился Старик.

«Кто как может так и зарабатывает. У нас любой труд в почёте», — съязвил Самокатчик.

37-летняя липчанка придумала другой способ заработать. Ее дочь училась в выпускном классе, женщина собрала деньги с родителей —  42 900 рублей, якобы на выпускной вечер, и  потратила их на себя.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Родительнице грозит до пяти лет лишения свободы, свою вину она признала.

«Такое впечатление, что при виде денег у людей мозги отключаются», — ужаснулся Александр Н.

«30 лет назад еще активистка, которая деньги собирала на выпускной (после 10 класса) присвоила их. Пришлось еще раз скидываться», — рассказал свою историю Гость.

В День народного единства на Городище устроят праздничный концерт и фестиваль вкуса. Будут работать 10 подворий национальных кухонь.

«Я пойду точно! Мне даже интересно, чем белорусская кухня отличается от русской! Ну и так, чтобы не тратиться особо на еду на весь день. А то потом люди пишут, что у них зарплаты и пенсии маленькие. А сами никуда не приходят», — пообещал Сергей Б.

«Вы думаете. много дадут поесть, насытиться? Только на пробу, типа «по усам текло, а в рот не попало»», — засомневался комментатор.

Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, от +6 до +8 градусов. И хотя это совсем не ноябрьская погода, до температурных рекордов далеко: например, в 2023 году 2 ноября воздух разогрелся до +15 градусов.

И обратите внимание, в праздничные дни поликлиники будут работать по  особому графику: 2 и 4 ноября — выходные, 3 ноября — до 14:00 с приемом вызовов участковой службы, для оказания неотложной помощи часов. В сложных психологических ситуациях можно проконсультироваться по телефону доверия 8-800-350-48-11.

Сегодня в ночь на ремонт  перекроют улицу Фрунзе — от улицы Первомайской до улицы Октябрьской. Перекрытие будет частичным — пространство для проезда транспорта, в том числе общественного останется. Ремонт обещают закончить к 5 ноября. 

А сегодня открыт новый пешеходный мост, соединяющий район Коллективки с Соколом.
