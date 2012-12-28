Липецкая вечЁрка: три трупа, афера с Wildberries на 3,2 миллиона, и еда на Городище

Сегодня, 1 ноября, стало известно сразу о трех погибших, полицейские рассказали об афере на ПВЗ, и на Городище готовят больший праздник.