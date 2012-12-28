Компания из Подмосковья не сумела уложиться в срок и открыть сегодня мост на Плехановском спуске
Липецкая вечЁрка: три трупа, афера с Wildberries на 3,2 миллиона, и еда на Городище
Сегодня, 1 ноября, стало известно сразу о трех погибших, полицейские рассказали об афере на ПВЗ, и на Городище готовят больший праздник.
Накануне в Ельце нашли тело 43-летнего мужчины с ранами на теле. Известно, что он был ранее судим и нигде не работал. В овраге возле села Афанасьево Измалковского района обнаружили останки пропавшего без вести жителя села Введенка Липецкого округа. А в реке Сосна у деревни Чернышевка Елецкого района утонул 51-летний рыбак.
«Вообще-то с возрастом по одному рыбачить опасно. Схватит сердце — оказать помощь некому», — заметил комментатор.
Две 19-летние подруги пять месяцев обманывали Wildberries. Они ни работали в пункте выдачи заказов и присвоили товаров на 3,2 миллиона рублей.
«Бизнес» рухнул после того, как их разоблачили сотрудники областного управления уголовного розыска при содействии службы безопасности маркетплейса.
Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Подругам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
«Наивное поколение думает, что оно хитрее всех. Особенно в век цифровых технологий», — удивился Старик.
«Кто как может так и зарабатывает. У нас любой труд в почёте», — съязвил Самокатчик.
37-летняя липчанка придумала другой способ заработать. Ее дочь училась в выпускном классе, женщина собрала деньги с родителей — 42 900 рублей, якобы на выпускной вечер, и потратила их на себя.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Родительнице грозит до пяти лет лишения свободы, свою вину она признала.
«Такое впечатление, что при виде денег у людей мозги отключаются», — ужаснулся Александр Н.
«30 лет назад еще активистка, которая деньги собирала на выпускной (после 10 класса) присвоила их. Пришлось еще раз скидываться», — рассказал свою историю Гость.
В День народного единства на Городище устроят праздничный концерт и фестиваль вкуса. Будут работать 10 подворий национальных кухонь.
«Я пойду точно! Мне даже интересно, чем белорусская кухня отличается от русской! Ну и так, чтобы не тратиться особо на еду на весь день. А то потом люди пишут, что у них зарплаты и пенсии маленькие. А сами никуда не приходят», — пообещал Сергей Б.
«Вы думаете. много дадут поесть, насытиться? Только на пробу, типа «по усам текло, а в рот не попало»», — засомневался комментатор.
Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, от +6 до +8 градусов. И хотя это совсем не ноябрьская погода, до температурных рекордов далеко: например, в 2023 году 2 ноября воздух разогрелся до +15 градусов.
И обратите внимание, в праздничные дни поликлиники будут работать по особому графику: 2 и 4 ноября — выходные, 3 ноября — до 14:00 с приемом вызовов участковой службы, для оказания неотложной помощи часов. В сложных психологических ситуациях можно проконсультироваться по телефону доверия 8-800-350-48-11.
Сегодня в ночь на ремонт перекроют улицу Фрунзе — от улицы Первомайской до улицы Октябрьской. Перекрытие будет частичным — пространство для проезда транспорта, в том числе общественного останется. Ремонт обещают закончить к 5 ноября.
А сегодня открыт новый пешеходный мост, соединяющий район Коллективки с Соколом.
