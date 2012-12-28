Липчанин обнаружил заборы на нахоженных дорожках. В школе заявили, что ее территория не проходной двор.

В вашем браузере отключен JavaScript

Житель 27 микрорайона Александр прислал GOROD48 видео закрытой со всех сторон территории 77-й школы. Забором перекрыты даже дорожки, по которым жители района десятилетиями ходили к своим домам и детскому саду. Также закрыт и школьный стадион.— Школа №77. Хотели позаниматься на спортивной площадке. Бах! Территория закрыта, — говорит автор ролика.Мы связались со школой и узнали, что этой осенью все проходы через ее территорию перекрыты оградой.— Старый забор часто ломали. Но школа — не проходной двор. Согласно постановлению правительства РФ об антитеррористической безопасности все образовательные учреждения должны быть ограждены. Недавно мы перекрыли свободные проходы забором. Если же говорить о доступности школьного стадиона, то на него можно попасть через калитки, которые открываются в 07:00 и закрываются в 21:00, — прокомментировали ситуацию в школе.Сейчас в школе — каникулы. Но доступ к стадиону открыт.