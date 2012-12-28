Все новости
«Комары как слоны! В подвале — грязи по колено! В квартирах на стенах — черная плесень! Мы замерзаем!»
Общество
Общество
19-летние подруги пять месяцев обманывали Wildberries
Происшествия
Происшествия
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Общество
Общество
Зона красного уровня расширилась
Происшествия
Происшествия
Сирены в Липецке: объявлен красный уровень
Общество
Общество
«Нет отопления три недели: проводили капремонт и после него все пропало»
Общество
Общество
Два БПЛА сбиты над Липецкой областью
Происшествия
Происшествия
Красный уровень введен в трех районах области
Происшествия
Происшествия
На 24 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Общество
«Школа №77. Хотели позаниматься на спортивной площадке. Бах! Территория закрыта»
Общество
Общество
«Школа №77. Хотели позаниматься на спортивной площадке. Бах! Территория закрыта»
Общество
Общество
4 ноября липчан угостят на Городище
Общество
Общество
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Происшествия
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Общество
Общество
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
Происшествия
У пьяного водителя конфисковали мопед
Происшествия
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Происшествия
Происшествия
Липецкий полицейский — в финале Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый»
Общество
Общество
Неизвестный мужчина погиб на грязинской трассе
Происшествия
Происшествия
2 и 4 ноября поликлиники работать не будут
Здоровье
Здоровье
Общество
1969
сегодня, 09:40
45

«Школа №77. Хотели позаниматься на спортивной площадке. Бах! Территория закрыта»

Липчанин обнаружил заборы на нахоженных дорожках. В школе заявили, что ее территория не проходной двор.

Житель 27 микрорайона Александр прислал GOROD48 видео закрытой со всех сторон территории 77-й школы. Забором перекрыты даже дорожки, по которым жители района десятилетиями ходили к своим домам и детскому саду. Также закрыт и школьный стадион.

— Школа №77. Хотели позаниматься на спортивной площадке. Бах! Территория закрыта, — говорит автор ролика.

Мы связались со школой и узнали, что этой осенью все проходы через ее территорию перекрыты оградой.

— Старый забор часто ломали. Но школа — не проходной двор. Согласно постановлению правительства РФ об антитеррористической безопасности все образовательные учреждения должны быть ограждены. Недавно мы перекрыли свободные проходы забором. Если же говорить о доступности школьного стадиона, то на него можно попасть через калитки, которые открываются в 07:00 и закрываются в 21:00, — прокомментировали ситуацию в школе.

Сейчас в школе — каникулы. Но доступ к стадиону открыт.
Комментарии (45)

Шкраб
54 минуты назад
Оказался как-то в центре, время было свободное, решил "альма матер" навестить - пединститут. Куда там! Вот мне интересно: власти и в самом деле думают, что этот забор повышает безопасность студентов? Или у кого то дядя работает "на заборостроительном заводе"?
Павел
50 минут назад
Да, действительно повышает. От разных неадекватов, праздно шатающихся, мусорящих- однозначно. От терроризма частично, но тоже. А чтобы навестить "альма-матер"- закажите пропуск. По паспорту Вас пропустят.
ex-студент
28 минут назад
Да, действительно повышает. От разных неадекватов, праздно шатающихся, мусорящих- однозначно. От терроризма частично, но тоже. А чтобы навестить "альма-матер"- закажите пропуск. По паспорту Вас пропустят. Павел, праздно шатающихся мусорящих, кроме студентов, не помню. А очереди на входе - это и есть главная опасность.
МакС
55 минут назад
Какой-то неадекват с Марса. Он вообще не знает, что так положено, что так давно уже в нормальных школах, не интересуется ситуацией в стране? Собачка и турник- весь интерес?
прохожий
56 минут назад
Школа конечно не проходной двор, с этим никто и не спорит. Но речь ведь не про хождения через школу (здание, помещение школы), а по асфальтированной дорожке на территории, которую с какой-то стати огородили забором, довольно далеко отстоящим и от школы, и от спортплощадки. Теперь люди ходят по грязи рядом с этим забором. К безопасности это тоже не имеет отношения - сами же пишите про открытую калитку.
Детский лепет
48 минут назад
Спортплощадка принадлежит школе. Это территория школы. Больницы огорожены? Вокзалы огорожены? Любое общественное место имеет свою территорию, проход через которою только для посетителей. Ну это же понятно, к чему этот лепет?
Кирилл
14 минут назад
Спортплощадка принадлежит школе. Это территория школы. Больницы огорожены? Вокзалы огорожены? Любое общественное место имеет свою территорию, проход через которою только для посетителей. Ну это же понятно, к чему этот лепет? Вы вообще себя слышите? Общественное место - оно на то и общественное, чтобы доступ для всех был. Огороженные вокзалы - это тоже не норма и никакого отношения к безопасности не имеет. Огороженные больницы так же.
старческий лепет
32 минуты назад
Спортплощадка принадлежит школе. Это территория школы. Больницы огорожены? Вокзалы огорожены? Любое общественное место имеет свою территорию, проход через которою только для посетителей. Ну это же понятно, к чему этот лепет? К чему вы так возбужденно истерично дерзите? И не по существу, доводы в стиле "всетакделают" "мывсегдатакделали" - это не аргументы, а их отсутствие.
злой
сегодня, 11:44
Хотел с собачкой позаниматься или собачке надо было покакать на территории школы? Правильно делают, что закрывают.
Директору школы
сегодня, 11:41
в суд на него, чтобы не повадно было собак выгуливать!
****
сегодня, 11:39
Проходы через 10-ю школу давно закрыли. Раньше можно было пройти между 10 школой и 39-й так она раньше называлась к остановке общественного транспорта. Сейчас давно уже круги наматываем. Это везде так.Ничего не поделаешь. Антитеррористическая защищенность объекта.
Наблюдатель
сегодня, 11:25
А как мы относимся к оборудованию нашей школы? Спортивную площадку угробили: баскетбольные кольца согнули, ограждение сломали. Спасибо тем кто это все восстановил.
Юрий гряэи
сегодня, 11:23
В грязях такая ситуация гимназия 3 и тут надо закрыть вход один оставит Я сторожем был пакеты бросают А выход5ые как игровая зона ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ.
Так
сегодня, 11:13
и 27 школа проход сзади закрыт. Через забор приходится лазить, чтобы в бассейно пройти
В смысле?
54 минуты назад
Там обойти можно. Не знали?
Так
сегодня, 11:12
это проблема Липецка. Многие школьные стадионы закрыты. Помню несколько лет назад играл в футбол с сыном на стадионе школы №2. Подошёл охранник и попросил покинуть стадион или полицию вызовет. Более того, на воротах стадиона висело объявление о том, что посторонним вход воспрещён
Гость
40 минут назад
У нас вандалов полно. Поломают, погнут, а кто будет ремонтировать? Школе выделили деньги, ремонт провели, а если не уследили за состоянием, то это станет проблемой директора. Если срок службы покрытия 10 лет, то раньше чем через 10 лет никто деньги не даст. Давайте подумаем в другой плоскости. Да, возможно было удобней сокращать путь. Но это территория школы. А вы бы дали ходить через ваш участок, всем, кому удобно? Сомневаюсь. Плохо, что нет альтернативы школьным площадкам.
