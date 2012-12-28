Компания из Подмосковья не сумела уложиться в срок и открыть сегодня мост на Плехановском спуске
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 2 ноября станут плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся жители трех улиц в центральной части Липецка, сообщили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
2 ноября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 56 по улице Стаханова, №№ 28, 37, 41 по улице Кривенкова, №№ 4, 6, 8, 8а по улице Свиридова, обесточат улицу Минскую, 34 микрорайон.
