На трех улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 2 ноября станут плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся жители трех улиц в центральной части Липецка, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 5, 7, 10 по улице Пролетарской, №№ 50, 54 по улице Плеханова, №№ 47, 49, 51, 55 по улице Интернациональной.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.2 ноября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 56 по улице Стаханова, №№ 28, 37, 41 по улице Кривенкова, №№ 4, 6, 8, 8а по улице Свиридова, обесточат улицу Минскую, 34 микрорайон.