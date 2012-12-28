Все новости
Погода в Липецке
636
сегодня, 17:00
3

В Липецкой области сухо и до +10

2 и 3 ноября атмосферное давление в Липецкой области будет расти, существенных осадков не ожидается. 4 ноября через территорию региона сместится очередной циклон, который принесет дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 4,5-5,5 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-западный, слабый, 2-7 м/сек, днем северный, усилится до 5-10 м/сек. Температура ночью будет от +1 до +6 градусов, днем — от +5 до +10. 

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +2 до +4 градусов, днем – от +6 до +8 градусов.

День 2 ноября стал самым теплым в Липецке в 2023 году, тогда в городе было +15. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1991 году — 16 градусов мороза.

3
0
0
4
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
А через
40 минут назад
6 месяцев и 15 дней листья на деревьях появятся, прилетят стрижи и ласточки..
Ответить
Сезон
45 минут назад
замороженных, поскользнувшихся начинаем. Снег сгребать будем или будем ждать пока сам растает, всего-то 5 месяцев (120 дней) подождать до 1 апреля. А через 6,5 месяцев лето придёт, листья на деревьях..
Ответить
Читатель
сегодня, 17:35
Хорошо
Ответить
