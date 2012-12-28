Компания из Подмосковья не сумела уложиться в срок и открыть сегодня мост на Плехановском спуске
Погода в Липецке
сегодня, 17:00
В Липецкой области сухо и до +10
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-западный, слабый, 2-7 м/сек, днем северный, усилится до 5-10 м/сек. Температура ночью будет от +1 до +6 градусов, днем — от +5 до +10.
В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +2 до +4 градусов, днем – от +6 до +8 градусов.
День 2 ноября стал самым теплым в Липецке в 2023 году, тогда в городе было +15. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1991 году — 16 градусов мороза.
