В Липецкой области сухо и до +10

2 и 3 ноября атмосферное давление в Липецкой области будет расти, существенных осадков не ожидается. 4 ноября через территорию региона сместится очередной циклон, который принесет дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 4,5-5,5 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-западный, слабый, 2-7 м/сек, днем северный, усилится до 5-10 м/сек. Температура ночью будет от +1 до +6 градусов, днем — от +5 до +10.В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +2 до +4 градусов, днем – от +6 до +8 градусов.День 2 ноября стал самым теплым в Липецке в 2023 году, тогда в городе было +15. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1991 году — 16 градусов мороза.