сегодня, 16:57
Версия об обстреле трамвая пока не подтверждается
— Версия со стрельбой пока не получила подтверждения. Проверка продолжается, — сообщили сегодня GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
В одном из новых 46 трамваев модели 71-639 «Кастор» Усть-Катавского завода 22 октября были разбиты два стекла. МУП «Горэлектротранс» обратилось в полицию с заявлением о порче имущества.
