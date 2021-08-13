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43 минуты назад

Упавший на Камчатке вертолет нашли на дне озера на глубине 110 метров

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#упавший вертолет #Камчатка

Вертолёт Ми-8, упавший в Курильское озеро на Камчатке, найден на глубине около 110 метров.

Губернатор Владимир Солодов рассказал телеканалу "Россия 24", что упавший в озеро на Камчатке вертолет обнаружен на дне на глубине 110-111 метров, у него отломан хвост, остальной корпус целый.

"Несколько минут назад пришла информация, что вертолет обнаружен, он находится на дне на глубине 110-111 метров, у него отломан хвост, остальной корпус целый. Сейчас на месте определяется тактика, как будут работы далее проводиться по его более подробному визуальному осмотру и его подъёму", - отметил губернатор.

По его словам, на месте работают 15 спасателей от МЧС и три глубоководных аппарата, которые доставило Минобороны вместе с операторами, - передает ТАСС.

Власти Камчатского края продолжат использовать вертолеты в регионе, - добавил губернатор.

В ходе поисковых работ на Курильском озере на Камчатке было найдено тело погибшего пассажира вертолета Ми-8, разбившегося при заходе на посадку на кордоне "Озерный", - сообщает СКР.

"Обнаружено тело одного из пассажиров. Рассматривается техническая возможность извлечения вертолета из воды", – отметили в СКР.

"Вертолетные перевозки важны для Камчатского края, более того, это жизненная необходимость, поскольку большое количество населенных пунктов и точек, притягивающих туристов, туда можно приехать только на вертолете. Вчера уже появились некоторые трактовки, в том числе и моих слов. Хочу здесь прояснить, что вертолеты безусловно мы продолжим использовать. И с учетом тех рекомендаций, которые следственные органы дадут, я уверен, что наши авиакомпании смогут скорректировать свои действия, чтобы учесть эту трагедию", - заявил Солодов.

По его словам, сейчас в регионе работают две основные вертолетные компании: "Витязь-Аэро" (самая крупная) и "Камчатское авиационное предприятие", обе продолжат выполнять туристические полеты.

На борту принадлежащего компании "Витязь-Аэро" вертолета находились 16 человек – 13 туристов и три члена экипажа, спастись удалось шестерым пассажирам, второму пилоту и бортмеханику.

Таким образом, неизвестной остается судьба еще семи человек, в том числе и капитана воздушного судна. Следователи допрашивают сотрудников "Витязь-Аэро" и директора компании "Турист", которая выступала организатором экскурсии на Курильское озеро.

Среди причин аварии рассматриваются ошибка пилотирования, плохие погодные условия и неисправность борта.



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#упавший вертолет #Камчатка

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