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В Греции затонула яхта с туристами

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#яхта #туризм #Греция

Возле греческого острова Милос в Эгейском море затонуло судно, на борту которого находились 17 человек.

Возле греческого острова Милос в Эгейском море затонуло судно, на борту которого находились 17 человек, - передает местное телевидение ERT.

Известно, что судно утонуло в 16 милях к северо-западу от острова. В этом районе дует сильный ветер – 4-5 баллов по шкале Бофорта.

Поиски в районе затопления ведут три катера береговой охраны, корабль ВМС и вертолет ВВС. Кроме того, к ним подключились находящиеся поблизости суда, - передает ФАН.
Тем не менее пока неизвестно, в каком состоянии находятся пассажиры.

По данным посольства РФ в Греции, россиян на нем нет.

"Посольство оперативно связалось с Портовой службой острова Милос, где сообщили, что, по предварительной информации, россиян на яхте не было <…>. Обстоятельства выясняются", — заявили дипломаты.

Ранее стало известно, что греческая береговая охрана спасла 17 пассажиров яхты. В операции участвовали катера береговой охраны, пассажирский паром Sea Jet 2, корабли ВМС Греции и два вертолета ВМС и ВВС.

Пока неизвестно, какое именно судно затонуло. Но греческие СМИ пишут, что это была 28-метровая яхта под флагом Великобритании, а на борту находились 17 человек.

В настоящее время причины инцидента устанавливаются греческими правоохранителями.
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#яхта #туризм #Греция

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