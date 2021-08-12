В мире
сегодня, 14:00
В Греции затонула яхта с туристами
Возле греческого острова Милос в Эгейском море затонуло судно, на борту которого находились 17 человек.
Возле греческого острова Милос в Эгейском море затонуло судно, на борту которого находились 17 человек, - передает местное телевидение ERT.
Известно, что судно утонуло в 16 милях к северо-западу от острова. В этом районе дует сильный ветер – 4-5 баллов по шкале Бофорта.
Поиски в районе затопления ведут три катера береговой охраны, корабль ВМС и вертолет ВВС. Кроме того, к ним подключились находящиеся поблизости суда, - передает ФАН.
Тем не менее пока неизвестно, в каком состоянии находятся пассажиры.
По данным посольства РФ в Греции, россиян на нем нет.
"Посольство оперативно связалось с Портовой службой острова Милос, где сообщили, что, по предварительной информации, россиян на яхте не было <…>. Обстоятельства выясняются", — заявили дипломаты.
Ранее стало известно, что греческая береговая охрана спасла 17 пассажиров яхты. В операции участвовали катера береговой охраны, пассажирский паром Sea Jet 2, корабли ВМС Греции и два вертолета ВМС и ВВС.
Пока неизвестно, какое именно судно затонуло. Но греческие СМИ пишут, что это была 28-метровая яхта под флагом Великобритании, а на борту находились 17 человек.
В настоящее время причины инцидента устанавливаются греческими правоохранителями.
Известно, что судно утонуло в 16 милях к северо-западу от острова. В этом районе дует сильный ветер – 4-5 баллов по шкале Бофорта.
Поиски в районе затопления ведут три катера береговой охраны, корабль ВМС и вертолет ВВС. Кроме того, к ним подключились находящиеся поблизости суда, - передает ФАН.
Тем не менее пока неизвестно, в каком состоянии находятся пассажиры.
По данным посольства РФ в Греции, россиян на нем нет.
"Посольство оперативно связалось с Портовой службой острова Милос, где сообщили, что, по предварительной информации, россиян на яхте не было <…>. Обстоятельства выясняются", — заявили дипломаты.
Ранее стало известно, что греческая береговая охрана спасла 17 пассажиров яхты. В операции участвовали катера береговой охраны, пассажирский паром Sea Jet 2, корабли ВМС Греции и два вертолета ВМС и ВВС.
Пока неизвестно, какое именно судно затонуло. Но греческие СМИ пишут, что это была 28-метровая яхта под флагом Великобритании, а на борту находились 17 человек.
В настоящее время причины инцидента устанавливаются греческими правоохранителями.