За сутки 343 человека в Липецкой области завершили лечение от COVID-19

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 42 604 случая новой коронавирусной инфекции, 36 543 человека выздоровели, в том числе 343 за последние сутки, 4 808 — лечатся, 1 253 человека умерли, в том числе 8 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 246 человек.

В больницах находятся 857 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечится дома 3 951 пациент с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 239 случаев инфицирования коронавирусом. Первое место с большим отрывом занимает Липецк — 131, второе место поделили Елец и Грязинский район — по 14, третье у Липецкого района — 12. В Тербунском районе — 11, в Лев-Толстовском районе — 9, в Измалковском районе — 8, в Елецком районе — 7, в Добровском, Усманском и Хлевенском районах — по 6, в Задонском и Становлянском районах — по 4, в Чаплыгинском районе — 3, в Воловском, Долгоруковском, Краснинском и Лебедянском районах — по одному заболевшему.



Новые случаи COVID-19 медики не обнаружили за сутки только в двух районах Липецкой области: Данковском и Добринском.