Коронавирус
сегодня, 11:25
За сутки в Липецкой области выявили 239 случаев COVID-19, 8 человек умерли
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Для сравнения: 12 августа 2020 года было выявлено 19 случаев инфицирования коронавирусом.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 239 новых случаев коронавирусной инфекции, 8 человек умерли, 343 человека вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 42 604 случая COVID-19, выздоровели 36 543 человека, умерли 1 246 человек.
В России за сутки выявлены 21 932 случая COVID-19, выздоровели 20 195 человек, умерли — 808 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 6 534 791 случай COVID-19, выздоровели 5 828 972 человека, умерли — 168 049 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 42 604 случая COVID-19, выздоровели 36 543 человека, умерли 1 246 человек.
В России за сутки выявлены 21 932 случая COVID-19, выздоровели 20 195 человек, умерли — 808 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 6 534 791 случай COVID-19, выздоровели 5 828 972 человека, умерли — 168 049 человек.
8 576
Алло
Ооо колонка лжи подъехала
Гостья1
Гостья1
Ужас продолжается
!!!
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Серьёзно?