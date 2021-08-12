Коронавирус

сегодня, 11:25

За сутки в Липецкой области выявили 239 случаев COVID-19, 8 человек умерли

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 239 случаев COVID-19, 8 человек умерли

Для сравнения: 12 августа 2020 года было выявлено 19 случаев инфицирования коронавирусом.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 239 новых случаев коронавирусной инфекции, 8 человек умерли, 343 человека вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 42 604 случая COVID-19, выздоровели 36 543 человека, умерли 1 246 человек.

В России за сутки выявлены 21 932 случая COVID-19, выздоровели 20 195 человек, умерли — 808 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 6 534 791 случай COVID-19, выздоровели 5 828 972 человека, умерли — 168 049 человек.
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#коронавирус

Комментарии (8)

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Алло

26 минут назад
Гостья1, мать, скажу тебе по секрету, ты одна на самоизоляции сидишь. Выгляни в окошко, все уже давно гуляют как и где хотят
ответить

Ооо колонка лжи подъехала

32 минуты назад
Медикам премии, напишут сколько нужно
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Гостья1

48 минут назад
Лечить надо с первых признаков и не доводить до состояния,когда спасти не всегда возможно.каждый день 10,9.уиерших.А от других болезней кто и как лечится?
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Гостья1

52 минуты назад
А сколько умирают от того,что сидим дома без свежего воздуха,без прогулок,без движения. Организму нужен активный образ жизни и все ограничения работают на подрыв здоровья. Надо всех лечить в больницах а здоровым дать возможность активно жить .В многоквартирных домах полно заболевших,ходят в поликлиники и не получают своевременно лечение,перезаряжая окружающих. А где санитарная уборка подъездов.,?.
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Ужас продолжается

58 минут назад
Место хоть на кладбище хватит?! Умирают каждыми днями!!
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!!!

сегодня, 11:39
ЖАЛЬ НЕ ПИШУТ КАКОГО ГОДА РОЖДЕНИЯ ПОГИБШИЕ И В СКОБОЧКАХ СК ЛЕТ
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()

сегодня, 11:34
Пластинку хоть смените.
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Серьёзно?

сегодня, 11:30
Да всем "насмного"
ответить

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