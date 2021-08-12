В России

20 минут назад

Госдума может принять закон о возмещении незаконно изъятых средств пенсионеров

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#НПФ #мошенничество #пенсионеры

В России могут принять законопроект о возмещении утерянных в результате мошенничества средств клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Государственная дума РФ может принять в октябре законопроект кабмина "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" о возмещении утерянных средств клиентам негосударственных пенсионных фондов в результате мошенничества, если это было признано решением суда, - пишут "Известия".

С 2022 года негосударственные страховые пенсионные фонды будут обязаны возместить средства гражданам, если они были переведены в другие НПФ с нарушением закона, - предполагают подготовленные правительством поправки.

Документ предлагает защитить права россиян, которые хранят свои пенсионные накопления в негосударственных фондах и могут их потерять при досрочном переходе из одного фонда в другой.

"Законодательством в сфере обязательного пенсионного страхования в настоящее время не предусмотрена возможность возврата инвестиционного дохода, удержанного в связи с досрочным переходом застрахованного лица, в случае неправомерного перевода от одного страховщика к другому и признания судом соответствующего договора недействительным", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

"Этот законопроект принимается с опозданием. Наши граждане уже потеряли миллиарды рублей на так называемых переходах", — обратил внимание глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Сейчас восстановление на пенсионном счете накопительной пенсии осуществляется в судебном порядке,- пояснили авторы документа. Однако в отдельных случаях происходят отказы.

Российские власти предложили отложенное вступление закона в силу с 1 июля 2022 года, - пишет "Газета.ru".
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#НПФ #мошенничество #пенсионеры

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