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Госдума может принять закон о возмещении незаконно изъятых средств пенсионеров
В России могут принять законопроект о возмещении утерянных в результате мошенничества средств клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
С 2022 года негосударственные страховые пенсионные фонды будут обязаны возместить средства гражданам, если они были переведены в другие НПФ с нарушением закона, - предполагают подготовленные правительством поправки.
Документ предлагает защитить права россиян, которые хранят свои пенсионные накопления в негосударственных фондах и могут их потерять при досрочном переходе из одного фонда в другой.
"Законодательством в сфере обязательного пенсионного страхования в настоящее время не предусмотрена возможность возврата инвестиционного дохода, удержанного в связи с досрочным переходом застрахованного лица, в случае неправомерного перевода от одного страховщика к другому и признания судом соответствующего договора недействительным", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
"Этот законопроект принимается с опозданием. Наши граждане уже потеряли миллиарды рублей на так называемых переходах", — обратил внимание глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Сейчас восстановление на пенсионном счете накопительной пенсии осуществляется в судебном порядке,- пояснили авторы документа. Однако в отдельных случаях происходят отказы.
Российские власти предложили отложенное вступление закона в силу с 1 июля 2022 года, - пишет "Газета.ru".