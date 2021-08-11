В России
сегодня, 13:59
Суточный антирекорд по смертности от коронавируса в России повторился 4-й раз
Суточное количество смертей от коронавирусной инфекции в России вновь повторило рекорд.
В Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что за последние сутки в России умерли от коронавируса 799 человек.
Это четвертый раз за все время пандемии, когда оперштаб сообщает о 799 умерших за сутки. Это максимальное число летальных исходов за сутки в России.
Ранее о 799 умерших от коронавируса сообщалось 16, 24 и 29 июля.
Всего за последние сутки на 11 августа в России подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекции выявлено 21 571 случая в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 740 (8,1%) без клинических проявлений, - говорится в оперативной статистике на сайте Оперштаба.
За весь период по России умерло 167 241 человека.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 170,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 388 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 256 тыс. 373 человека.
Субъектами с наименьшими темпами прироста за последние сутки стали Москва (0,14%), Республика Татарстан (0,19%) и Республика Алтай (0,21%).
В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 6 512 859 случая (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах
Это четвертый раз за все время пандемии, когда оперштаб сообщает о 799 умерших за сутки. Это максимальное число летальных исходов за сутки в России.
Ранее о 799 умерших от коронавируса сообщалось 16, 24 и 29 июля.
Всего за последние сутки на 11 августа в России подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекции выявлено 21 571 случая в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 740 (8,1%) без клинических проявлений, - говорится в оперативной статистике на сайте Оперштаба.
За весь период по России умерло 167 241 человека.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 170,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 388 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 256 тыс. 373 человека.
Субъектами с наименьшими темпами прироста за последние сутки стали Москва (0,14%), Республика Татарстан (0,19%) и Республика Алтай (0,21%).
В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 6 512 859 случая (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах