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В РАН заявили о превышении площади разлива нефти в Черном море в 400 тысяч раз

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#разлив нефти #Черное море

Разлив нефти, который произошел 7 августа в результате залпового выброса с греческого танкера под Новороссийском, может быть больше в 400 тысяч раз.

Ученые Института космических исследований и Института океанологии РАН сделали вывод, что разлив нефти, который произошел 7 августа в результате залпового выброса с греческого танкера под Новороссийском, может быть больше в 400 тысяч раз.

В ходе спутникового мониторинга акватории северо-восточной части Черного моря и Керченского пролива этот нефтяной разлив был обнаружен на радиолокационном снимке спутника Sentinel-1, полученном 8 августа 2021 в 18:20 часов местного времени, сотрудниками Института океанологии РАН им. П.П. Ширшова г.н.с. Андреем Костяным и ИКИ РАН в.н.с. Ольгой Лавровой. По их расчетам, разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 кв.км. Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров, - говорится на сайте Института космических исследований РАН.

Сотрудниками ИО РАН и ИКИ РАН продолжается анализ спутниковых и метеорологических данных для детального анализа аварийного разлива нефти, - говорится в сообщении РАН.

Вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р), расположенного в шести километрах от берега, в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска произошел залповый выброс нефти. Объем попавшей в воду нефти устанавливается, при этом площадь разлива оценивается в КТК в 200 квадратных метров, - сообщается на сайте ИКИ (Института космических исследований РАН).
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#разлив нефти #Черное море

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