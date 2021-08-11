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сегодня, 10:32
В России к 2022 году предлагают повысить МРОТ до 20 тысяч рублей
Депутаты от партии ЛДПР предложили с 2022 года увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей.
Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР и их однопартиец, сенатор Сергей Леонов 11 августа внесут в Госдуму законопроект об увеличении с 1 января 2022 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей в месяц, - рассказал один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале, прикрепив текст документа.
"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 20 000 рублей в месяц", - говорится в тексте.
Согласно нынешней методике расчета МРОТ (вступила в силу с 1 января), этот показатель ежегодно устанавливается в размере 42% от медианной заработной платы за предыдущий год. В 2021 году МРОТ вырос на 5,5% и составил 12 792 рубля в месяц (против 12 130 рублей в 2019 году), - передает ТАСС.
"Однако применение нового механизма расчета МРОТ не привело к его существенному увеличению. Причиной является, во-первых, выбранное соотношение с медианной зарплатой в 42%, что ниже, чем в странах Евросоюза, где используется такой же показатель и указанное соотношение установлено на уровне не менее 50%, во-вторых, низкий уровень самой медианной зарплаты (30 457 рублей в 2019 году), отличающейся от средней зарплаты по стране (42 263 рубля) вследствие недопустимо высокой дифференциации доходов населения", - считают авторы законопроекта.
Либерал-демократы отметили, что в большинстве стран мира МРОТ фиксируют на уровне 40-60% от размера средних доходов граждан. "Если взять в расчет среднюю заработную плату по России (в 2020 году - 51 352 рубля), то МРОТ в 40-50% должен был бы составлять 20,5-25,7 тыс. рублей в месяц", - убеждены авторы инициативы.
По их оценке, реализация инициативы потребует в 2022 году дополнительных финансовых затрат в размере 1 162,5 млрд рублей (в том числе из федерального бюджета необходимо будет выделить 348,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 232,5 млрд рублей, из внебюджетного сектора - 581,3 млрд рублей).
Но парламентарий Адальби Шхагошев считает повышение МРОТ в РФ до 20 тысяч рублей к 2022 году нереалистичным вариантом.
"Хочется верить, что эта инициатива тщательно разработана и не связана с выборами, потому что речь идет об очень серьезных цифрах", - заявил "Известиям" Шхагошев.
По его мнению, это нереалистично, но надо дождаться, когда законопроект будет внесен на рассмотрение. Этот законопроект уже будет рассмотрен новым составом Госдумы РФ.
"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 20 000 рублей в месяц", - говорится в тексте.
Согласно нынешней методике расчета МРОТ (вступила в силу с 1 января), этот показатель ежегодно устанавливается в размере 42% от медианной заработной платы за предыдущий год. В 2021 году МРОТ вырос на 5,5% и составил 12 792 рубля в месяц (против 12 130 рублей в 2019 году), - передает ТАСС.
"Однако применение нового механизма расчета МРОТ не привело к его существенному увеличению. Причиной является, во-первых, выбранное соотношение с медианной зарплатой в 42%, что ниже, чем в странах Евросоюза, где используется такой же показатель и указанное соотношение установлено на уровне не менее 50%, во-вторых, низкий уровень самой медианной зарплаты (30 457 рублей в 2019 году), отличающейся от средней зарплаты по стране (42 263 рубля) вследствие недопустимо высокой дифференциации доходов населения", - считают авторы законопроекта.
Либерал-демократы отметили, что в большинстве стран мира МРОТ фиксируют на уровне 40-60% от размера средних доходов граждан. "Если взять в расчет среднюю заработную плату по России (в 2020 году - 51 352 рубля), то МРОТ в 40-50% должен был бы составлять 20,5-25,7 тыс. рублей в месяц", - убеждены авторы инициативы.
По их оценке, реализация инициативы потребует в 2022 году дополнительных финансовых затрат в размере 1 162,5 млрд рублей (в том числе из федерального бюджета необходимо будет выделить 348,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 232,5 млрд рублей, из внебюджетного сектора - 581,3 млрд рублей).
Но парламентарий Адальби Шхагошев считает повышение МРОТ в РФ до 20 тысяч рублей к 2022 году нереалистичным вариантом.
"Хочется верить, что эта инициатива тщательно разработана и не связана с выборами, потому что речь идет об очень серьезных цифрах", - заявил "Известиям" Шхагошев.
По его мнению, это нереалистично, но надо дождаться, когда законопроект будет внесен на рассмотрение. Этот законопроект уже будет рассмотрен новым составом Госдумы РФ.