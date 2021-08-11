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В России к 2022 году предлагают повысить МРОТ до 20 тысяч рублей

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#МРОТ #прожиточный минимум #Госдума

Депутаты от партии ЛДПР предложили с 2022 года увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей.

Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР и их однопартиец, сенатор Сергей Леонов 11 августа внесут в Госдуму законопроект об увеличении с 1 января 2022 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей в месяц, - рассказал один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале, прикрепив текст документа.

"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 20 000 рублей в месяц", - говорится в тексте.

Согласно нынешней методике расчета МРОТ (вступила в силу с 1 января), этот показатель ежегодно устанавливается в размере 42% от медианной заработной платы за предыдущий год. В 2021 году МРОТ вырос на 5,5% и составил 12 792 рубля в месяц (против 12 130 рублей в 2019 году), - передает ТАСС.

"Однако применение нового механизма расчета МРОТ не привело к его существенному увеличению. Причиной является, во-первых, выбранное соотношение с медианной зарплатой в 42%, что ниже, чем в странах Евросоюза, где используется такой же показатель и указанное соотношение установлено на уровне не менее 50%, во-вторых, низкий уровень самой медианной зарплаты (30 457 рублей в 2019 году), отличающейся от средней зарплаты по стране (42 263 рубля) вследствие недопустимо высокой дифференциации доходов населения", - считают авторы законопроекта.

Либерал-демократы отметили, что в большинстве стран мира МРОТ фиксируют на уровне 40-60% от размера средних доходов граждан. "Если взять в расчет среднюю заработную плату по России (в 2020 году - 51 352 рубля), то МРОТ в 40-50% должен был бы составлять 20,5-25,7 тыс. рублей в месяц", - убеждены авторы инициативы.

По их оценке, реализация инициативы потребует в 2022 году дополнительных финансовых затрат в размере 1 162,5 млрд рублей (в том числе из федерального бюджета необходимо будет выделить 348,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 232,5 млрд рублей, из внебюджетного сектора - 581,3 млрд рублей).

Но парламентарий Адальби Шхагошев считает повышение МРОТ в РФ до 20 тысяч рублей к 2022 году нереалистичным вариантом.

"Хочется верить, что эта инициатива тщательно разработана и не связана с выборами, потому что речь идет об очень серьезных цифрах", - заявил "Известиям" Шхагошев.

По его мнению, это нереалистично, но надо дождаться, когда законопроект будет внесен на рассмотрение. Этот законопроект уже будет рассмотрен новым составом Госдумы РФ.
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#МРОТ #прожиточный минимум #Госдума

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