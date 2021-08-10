В Липецкой области учиться по принципам гуманной педагогики будут 120 классов

27 классов региона присоединятся к пилотному проекту.

В прошедшем учебном году инновационные площадки были созданы в 30 школах десяти муниципалитетов. Безотметочную систему ранее внедрили в 8 общеобразовательных учреждениях Липецка. Участниками проекта «Новая школа» стали отдельные классы в школах № 2, 7, 10, 12, 31, 47, 62, 64, также к проекту подключилась примерно половина муниципалитетов, в том числе школы Ельца, Липецкого, Усманского, Чаплыгинского, Долгоруковского и Хлевенского районов.





Теперь участниками пилотного проекта станут все муниципальные образования региона. К 93 классам, использующим механизмы реализации гуманной педагогики, присоединятся еще 27 классов.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, 27 классов региона присоединятся к пилотному проекту гуманной педагогики.- «Новая школа» предполагает переход на безотметочную систему оценивания учащихся, рекомендательный характер выполнения домашних заданий и вовлечение школьников в активное управление образовательной организации. Свой стиль одежды будет определять ученик, а не школа, - отмечают в управлении образования и науки Липецкой области.