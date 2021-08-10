Общество

47 минут назад

В Липецкой области учиться по принципам гуманной педагогики будут 120 классов

6 762
#школа #1 сентября
3
В Липецкой области учиться по принципам гуманной педагогики будут 120 классов

27 классов региона присоединятся к пилотному проекту.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, 27 классов региона присоединятся к пилотному проекту гуманной педагогики.

В прошедшем учебном году инновационные площадки были созданы в 30 школах десяти муниципалитетов. Безотметочную систему ранее внедрили в 8 общеобразовательных учреждениях Липецка. Участниками проекта «Новая школа» стали отдельные классы в школах № 2, 7, 10, 12, 31, 47, 62, 64, также к проекту подключилась примерно половина муниципалитетов, в том числе школы Ельца, Липецкого, Усманского, Чаплыгинского, Долгоруковского и Хлевенского районов.

Теперь участниками пилотного проекта станут все муниципальные образования региона. К 93 классам, использующим механизмы реализации гуманной педагогики, присоединятся еще 27 классов.

- «Новая школа» предполагает переход на безотметочную систему оценивания учащихся, рекомендательный характер выполнения домашних заданий и вовлечение школьников в активное управление образовательной организации. Свой стиль одежды будет определять ученик, а не школа, - отмечают в управлении образования и науки Липецкой области.
6 762
#школа #1 сентября
3

Комментарии (6)

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один вопрос к деятелям околовсяческих наук

13 минут назад
А по каким ГУМАННЫМ принципам дети будут сдавать ЕГЭ? Или наворочу сейчас, а вы, родители-учителя, потом расхлебывайте
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Дичь просто

16 минут назад
Сколько сил было потрачено, чтобы детей переодеть в форму. Родители хоть * Нк тратили деньги на одежду. А теперь что? С голым пузом и в рваных джинсах к доске выходить будут?
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Гость

25 минут назад
У нас что, в стране идиотов и лентяев мало?Надо ещё наклепать?Такими темпами мы толерантную европу догоним
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Берия

29 минут назад
Значит в институт можно ,просто, я хочу здесь учиться и тебя зачислять. И родителям контролировать знания не надо?
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Терпение может и лопнуть.

34 минуты назад
Когда над детьми прекратите ставить всякие эксперименты?
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Эх

38 минут назад
Слов нет.... Что в голове у этих людей, кто это продвигает....
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