В России

29 минут назад

Жертвами наводнений в Германии стали трое россиян

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В ходе разрушительных наводнений в ФРГ погибли трое россиян. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.  

Дипломат отметил: «в Берлине знают, что Москва всегда готова прийти на помощь партнерам и подставить плечо в трудную минуту». 

«Последствия разгула стихии, обрушившейся на западные земли ФРГ, беспрецедентны: на сегодняшний день число жертв наводнения уже превышает 180 человек, пропавшими без вести до сих пор числятся более 70 человек. Уже сейчас можно говорить о том, что данная природная катастрофа стала одной из крупнейших в послевоенной истории Германии, — подчеркнул посол. — Увы, но трагедия не обошла стороной наших соотечественников: по последним данным, полученным от местных правоохранительных органов, в результате природной катастрофы погибли трое россиян, постоянно проживавших на территории ФРГ». 

Посол выразил глубокие соболезнования и слова поддержки их семьям, близким и друзьям. Посольство и российские консульские представительства продолжают отслеживать ситуацию. 
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