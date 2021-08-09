Происшествия

14 минут назад

СК начал доследственную проверку обстоятельств возгорания на территории НЛМК

205
#пожар
1
СК начал доследственную проверку обстоятельств возгорания на территории НЛМК

Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту возгорания в кислородно-распределительном пункте Новолипецкого металлургического комбината.

«По данным следствия,  9 августа на территории кислородного цеха НЛМК произошло возгорание, в результате которого повреждено здание кислородно-распределительного пункта.  Пожар локализован. Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе СКР по Липецкой области.

На месте пожара работает следственно-оперативная группа, которая проводит осмотр, изымает интересующую следствие документацию.  По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

В результате возгорания, которое произошло в 10.00, повреждено здание кислородно-распределительного пункта с возгоранием кровли. Площадь возгорания составила 40 кв. м. 

«Происшествие на кислородно-распределительном пункте не затронуло основное оборудование кислородного производства и транспортную инфраструктуру. Начаты восстановительные работы вспомогательного оборудования. По предварительной оценке, ремонт займет 1-2 суток. В настоящее время приостановлена работа конвертерного цеха №2, остальные цеха комбината продолжают работать. Обновленная информация будет представлена сегодня в течение дня», - говорится в официальном сообщении НЛМК.
205
#пожар
1

Еще в рубрике

Ремонтные работы на НЛМК после пожара займут около двух суток
#пожар
Ремонтные работы на НЛМК после пожара займут около двух суток

22 минуты назад

Происшествия
В заповеднике на территории Липецкой области второй день бушует пожар
#пожар #заповедник
4
В заповеднике на территории Липецкой области второй день бушует пожар

сегодня, 12:50

Происшествия
Липчанина высадили из поезда в Ростове за пьянку в вагоне
#поезд #хулиганство
16
Липчанина высадили из поезда в Ростове за пьянку в вагоне

сегодня, 12:08

Происшествия
НЛМК сообщил о повреждении здания кислородно-распределительного пункта в результате хлопка
#хлопок #взрыв #НЛМК
2
НЛМК сообщил о повреждении здания кислородно-распределительного пункта в результате хлопка

сегодня, 11:12

Происшествия
43-летний мотоциклист погиб на сельской дороге
#авария #ДТП
3
43-летний мотоциклист погиб на сельской дороге

сегодня, 10:52

Происшествия
Блондинка разгромила знак «Я люблю Сокол»
#вандализм #хулиганство
30
Блондинка разгромила знак «Я люблю Сокол»

сегодня, 10:30

Происшествия