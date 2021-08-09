14 минут назад
СК начал доследственную проверку обстоятельств возгорания на территории НЛМК
Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту возгорания в кислородно-распределительном пункте Новолипецкого металлургического комбината.
На месте пожара работает следственно-оперативная группа, которая проводит осмотр, изымает интересующую следствие документацию. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
В результате возгорания, которое произошло в 10.00, повреждено здание кислородно-распределительного пункта с возгоранием кровли. Площадь возгорания составила 40 кв. м.
«Происшествие на кислородно-распределительном пункте не затронуло основное оборудование кислородного производства и транспортную инфраструктуру. Начаты восстановительные работы вспомогательного оборудования. По предварительной оценке, ремонт займет 1-2 суток. В настоящее время приостановлена работа конвертерного цеха №2, остальные цеха комбината продолжают работать. Обновленная информация будет представлена сегодня в течение дня», - говорится в официальном сообщении НЛМК.