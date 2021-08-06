В центре Липецка открылась новая «вселенная»

Липецкий фотограф Ирина Хожаинова дала старт международной визуальной дискуссии выставкой «Моя вселенная».

Для Ирины Хожаиновой это первая персональная выставка, но ее работы уже знакомы ценителям фотоискусства из России, Австрии и США. «Моя вселенная» — это 30 черно-белых снимков сына Ирины, которые она сделала с 2018 по 2021 год. Сегодня серия фотографий выставлена в галерее современного искусства «Буксир».- Я начала снимать еще в 2009 году. Была успешным коммерческим фотографом. В какой-то момент поняла, что это не то направление, в котором я хочу развиваться. С 2017 до 2018 года я не снимала. В это время пришло осознание, что за прошлые годы я создала сотни историй детства, а своего ребенка практически не снимала. Сын был со мной рядом, и за девять лет мама с фотоаппаратом ему не успела надоесть. Я начала снимать его в обычной домашней обстановке, на прогулках, в путешествиях. Ему самому это нравится, он влился в процесс и даже иногда просит его сфотографировать. Один из таких снимков представлен в выставке. Но это скорее исключение, так как большинство работ сняты без позирования и постановки. Я увидела в своем ребенке за это время целую вселенную, и показываю в этих работах насколько он и его мир для меня важны, и то, что важно ему, тот космос, который он начал открывать для себя день за днем. Там есть эмоции, состояния, переживания. И эта работа не закрыта. Когда она закончится, не знает никто. Может, я решу, что тема исчерпана, может сын вырастет и скажет «мам, хватит». Но сейчас мне интересно наблюдать через фотографию изменения его состояния, внешность, появления угловатости в чертах. Фотограф Сайли Манн тоже когда-то снимала своих детей. Но фотографии были очень откровенными, поэтому некоторые дети с ней сегодня из-за этого даже не общаются. Как отнесется к этой выставки сын спустя время, мне тоже сложно предсказать, - рассказала за несколько минут до открытия выставки Ирина Хожаинова.По мнению куратора выставки, кандидата искусствоведения и ведущего научного сотрудника Российской академии художеств Ирины Чмырёвой, проект Ирины Хожаиновой «Моя вселенная» - разговор о самых серьезных и важных отношениях, какие только могут быть в жизни человека, и одновременно искреннее приношение мировой истории фотографии, в которой проекты – путешествия во времени и пространстве, фотографические роуд-муви, - одни из самых привлекательных линий.Выставка сформирована двумя зона, объем и пространство одной уравновешивается камерностью и детальностью другой более насыщенной фотографиями зоны. При этом каждая из зон имеет свое звуковое оформление из музыки московского композитора Александра Белоносова. Мелодии помогают абстрагироваться от происходящего вовне, по-новому взглянуть на фотографии ребенка, и вжиться в атмосферу, в которой пребывал главный герой экспозиции. Поэтому на выставку стоит прийти тогда, когда там будет минимум людей, рождающих ненужный звуковой фон. Тогда зритель сможет увидеть перед собой не просто набор красивых, переходящих порой в абстракцию изображений, а настоящее фотографическое исследование.При этом работа липчанки – это первое слово в диалоге фотографов Натальи Вертлиб из Краснодара и Дарьи Дар из Ростова-на-Дону, у которых дети имеют определенные заболевания, куратора Туулы Алайоки из Финляндии, которая расскажет о подходах к съемке своих детей отцов-фотографов, и американской художницы ливанского происхождения Рании Матар. Все они выступят с онлайн-встречами на базе выставочной галереи «Буксир». А откроет этот проект куратор выставки Ирина Чмырева уже 8 августа. Она начнет диалог о современном искусстве с беседы на тему «Фотографические фестивали, конкурсы и портфолио-ревю, как инструменты продвижения для современного фотографа». Ирина представит разные концепции работы фотографа с фестивалями, конкурсами и портфолио ревю.- Эти разговоры дадут нам широту представления о том, что бывает, когда разные фотографы снимают своих детей. Я подбирала собеседников к этой выставки, чтобы показать истории отличные, чем у Ирины. Эти рассказы помогут кардинально изменить отношение к личным фотографиям. Через опыт своей семьи авторы изменились как художники, и пришли к новым смыслам. Например, первый разговор состоится между двумя женщинами, которые друг друга даже не знают, у них разный опыт, у их детей разные диагнозы, но они благодаря тому, что фотографы, изменили отношению ко времени, научились видеть в окружающих событиях не трагедию, а дар, ценить каждое мгновение, проведённое со своими детьми. При этом каждый автор покажет свои работы. Тем самым, в рамках выставки Ирины Хожаиновой зритель увидит работы других авторов, - рассказала Ирина Чмырева.Все онлайн встречи пройдут во время работы выставки, которая продлиться до 24. Организаторы предупреждают, что на онлайн встречи надо записаться.