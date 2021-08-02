Погода в Липецке

сегодня, 17:09

Кратковременные дожди с грозами остудят жару

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#жара #дожди
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Кратковременные дожди с грозами остудят жару

Через территорию Липецкой области пройдет холодный фронт циклона с Атлантики, который принесет повсеместно грозовые дожди, местами сильные, в отдельных населенных пунктах возможны град и порывистый ветер. 

Температурный фон понизится. 4 и 5 августа атмосферное давление начнет расти, погода будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 3 августа – 22-24 градуса тепла, что на 3-4 градуса выше нормы, 4 и 5 августа – 20-22 градуса тепла, что на 1-2 градуса выше нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 августа в Липецкой области переменная облачность, кратковременные дожди с грозами, днем местами сильные дожди. Ветер южный, с переходом на западный, 6-11 м/сек, при грозе с порывами до 15-20 м/сек. Температура ночью составит от +17 до +22 градусов, днем будет сильная жара от +23 до +28 градусов. 

В Липецке переменная облачность, кратковременные дожди с грозами. Температура ночью составит от +19 до +21 градусов, днем будет от +25 до +27 градусов. 

День 3 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1969 году – 6 градусов тепла.  
1038
#жара #дожди
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