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Гибель семьи после вакцинации в Краснодаре объяснили заражением коронавирусом
Родители и бабушки девочки из Краснодарского края, которые скончались после прививки от коронавируса, успели получить только первый компонент вакцины.
Родители и бабушка оставшейся сиротой краснодарской школьницы получили только первый компонент прививки от коронавируса, на 10-12 день после укола у них обнаружили COVID-19, и вакцинацию прервали, - отметил источник в органах здравоохранения.
"Будучи в инкубационном периоде заболевания новой коронавирусной инфекцией, люди получили первый этап вакцинации 26 июня. У них были тяжелые соматические заболевания: сахарный диабет, находились на гемодиализе", — сказал он.
По его словам, летальный исход, вероятно, был связан с перенесенным COVID-19 в поздней форме, а не с вакцинацией.
Росздравнадзор по Краснодарскому краю начал проверку, - передает Lenta.ru.
Ранее в СМИ появилась информация, что школьница из Краснодара осталась сиротой после того, как ее родители и бабушка умерли с разницей в несколько дней якобы после прививки от коронавируса.
ВАСЯ