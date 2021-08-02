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56 минут назад

Гибель семьи после вакцинации в Краснодаре объяснили заражением коронавирусом

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#коронавирус #прививка

Родители и бабушки девочки из Краснодарского края, которые скончались после прививки от коронавируса, успели получить только первый компонент вакцины.

В Краснодаре трое человек из одной семьи умерли после получения первого компонента прививки от COVID-19 — спустя 10-12 дней после прививки у них была обнаружена коронавирусная инфекция, и вакцинация была прервана, - рассказал РИА Новости источник в органах здравоохранения. По его словам, глава Минздрава Михаил Мурашко поручил проверить появившуюся в СМИ информацию об этом случае.

Родители и бабушка оставшейся сиротой краснодарской школьницы получили только первый компонент прививки от коронавируса, на 10-12 день после укола у них обнаружили COVID-19, и вакцинацию прервали, - отметил источник в органах здравоохранения.

"Будучи в инкубационном периоде заболевания новой коронавирусной инфекцией, люди получили первый этап вакцинации 26 июня. У них были тяжелые соматические заболевания: сахарный диабет, находились на гемодиализе", — сказал он.

По его словам, летальный исход, вероятно, был связан с перенесенным COVID-19 в поздней форме, а не с вакцинацией.

Росздравнадзор по Краснодарскому краю начал проверку, - передает Lenta.ru.

Ранее в СМИ появилась информация, что школьница из Краснодара осталась сиротой после того, как ее родители и бабушка умерли с разницей в несколько дней якобы после прививки от коронавируса.
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#коронавирус #прививка

Комментарии (1)

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ВАСЯ

20 минут назад
кто-бы сомневался в таком развитии событий. - мы не виноваты,просто люди уже болели ,но план надо выполнять и колоть без обследования.....
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