Дата платежа по кредиту: можно перенести или замена невозможна?

При оформлении кредитного договора банк составляет график будущих платежей – в нем указывается, в какой день месяца будет списана очередная сумма в счет погашения долга.





Как банки выбирают дату платежа





У каждого банка свои правила назначения дня ежемесячного платежа. Некоторые предлагают выбрать дату платежа самостоятельно, другие предлагают на выбор список определенных дат, или автоматически назначают сроком ежемесячной оплаты день выдачи денег. Даты, в которые будут происходить списания по кредиту, указывают в графике платежей. Этот документ – приложение к кредитному договору. Он выдаётся при оформлении любого кредитного продукта: ипотеки, автокредита, потребительского займа. Задача заемщика проследить, чтобы ко времени списания необходимая сумма была на счете.





Причины поменять дату платежа

Банк может одолжить свои средства в виде кредита на долгий срок – годы и даже пару десятков лет. За это время жизненные обстоятельства могут измениться, в новых условиях прежняя дата внесения платежа становится менее комфортной.





Требования банка для изменения даты платежа





Перенос даты платежа по кредиту – это изменение установленной кредитным договором календарной даты ежемесячного списания банком денежных средств в счет уплаты основного долга и процентов за пользование займом. Дату можно сдвинуть на более поздний или на более ранний срок. Законом РФ перенос даты платежа по кредиту никак не регулируется. Чтобы узнать точные условия переноса, нужно обратиться в свой банк.





В некоторых банках дата ежемесячного платежа по кредиту не подлежит изменению. Также высока вероятность отказа, если у клиента есть непогашенная задолженность или он не смог обосновать причину запроса. В этом случае придется соблюдать установленный договором график. Часть банков позволяют перенести дату лишь раз за все время пользования кредитом, другие разрешают использовать эту опцию раз в полгода или год, у некоторых эта услуга доступна для клиентов с единственным кредитом. Могут быть и другие условия: например, заемщик погасил с начала оформления кредита не менее шести платежей, новая дата должна выпадать на определенные числа месяца (с 1 по 3, с 11 по 14, с 22 по 25 и пр.).





Как перенести дату платежа по кредиту





Один из распространенных способов перенести дату погашения кредита – обратиться в офис банка. Сотрудник поможет составить заявление с указанием причины, часть банков требуют подтверждающие документы: выписку из трудовой книжки с нового места работы или увольнении с предыдущего места, справку об изменении даты выплаты зарплаты, договор другого кредита. Также следует взять паспорт, копию графика платежей по действующему кредиту, сам кредитный договор. Банк может попросить использовать другой способ – прислать письмо на электронную почту. В письме нужно будет указать ФИО, номер договора и причину, по которой необходимо перенести платеж (письмо должен отправить основной заемщик). Запрос рассматривается несколько рабочих дней (чаще всего – пять). Некоторые банки позволяют перенести срок платежа через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении. Еще один способ — позвонить по официальному номеру банка и озвучить свой вопрос. Потребуется пройти идентификацию личности, назвав номер договора и секретное слово, указанное в договоре. Дальнейшие указания даст сотрудник колл-центра.





Если банк одобрил заявку, следует распечатать новый график погашения платежей.





Может ли банк отказать в переносе





Финансовые компании стараются идти навстречу заемщикам, однако отказы тоже встречаются. Так, банк не поменяет условия, если есть просрочки по текущим или взятым ранее кредитам, если уже оформлены кредитные каникулы, до закрытия кредита остался последний платеж, отсутствуют документы с места работы - о новых датах зарплатных начислений, увольнении, если есть проблемы с кредитной историей в целом. Перенос бывает недоступен и при хорошей кредитной истории, если у клиента военная ипотека, платеж дифференцированный, а не аннуитетный (сумма меняется каждый месяц, а не разбита на равные платежи), договор подписан с участием господдержки.







График формируется сразу на весь срок кредитования, даже если выплаты продлятся 30 лет (например, ипотека).Случается, поменялись жизненные обстоятельства, дата ежемесячного платежа перестала быть удобной. GOROD48 поможет разобраться – можно ли изменить и перенести дату платежа по кредиту и как это сделать.Среди самых распространенных причин – человек поменял работы, зарплату стали выплачивать в другие дни. Например, не 10 числа, а 15-го, а погашение кредита установлено на 12-е число. Еще одна причина – человек взял новый кредит, с другой датой оплаты. Путаница между ними грозит просроченной оплатой. Заемщик хочет привести выплаты к одной дате. Или обратная ситуация: он желает развести эти даты, чтобы не вносить единовременно большую сумму (когда сроки оплаты двух кредитов совпали). Потеря работы также может стать поводом для просьбы о смене даты оплаты – чтобы привязать перевод к зарплате супруги/супруга.Следует помнить – перенос даты не является просрочкой по выплате задолженности. Поэтому он не отражается на кредитной истории и не влияет на рейтинг.