В воскресенье в Липецкой области до +34

В ближайшие сутки атмосферное давление в Липецкой области будет расти, ожидается очень теплая погода без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 24 градуса тепла, что на 5 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 августа в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от +13 до +18 градусов, днем будет от +29 до +34 градусов.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +14 до +16 градусов, днем будет от +31 до +33 градусов.



День 1 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1919 году – 6 градусов тепла



