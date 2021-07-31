Погода в Липецке

сегодня, 17:21

В воскресенье в Липецкой области до +34

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В воскресенье в Липецкой области до +34

В ближайшие сутки атмосферное давление в Липецкой области будет расти, ожидается очень теплая погода без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 24 градуса тепла, что на 5 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 августа в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от +13 до +18 градусов, днем будет от +29 до +34 градусов.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +14 до +16 градусов, днем будет от +31 до +33 градусов.

День 1 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1919 году – 6 градусов тепла

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