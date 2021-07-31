сегодня, 17:21
В воскресенье в Липецкой области до +34
В ближайшие сутки атмосферное давление в Липецкой области будет расти, ожидается очень теплая погода без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 24 градуса тепла, что на 5 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +14 до +16 градусов, днем будет от +31 до +33 градусов.
День 1 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1919 году – 6 градусов тепла